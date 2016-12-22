Мужчина попытался покончить с собой у здания Минобороны в Киеве

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Ульянов совершил попытку самоубийства перед зданием Министерства обороны страны, передает корреспондент УНИАН.

Мужчина рассказал журналистам, что ранее был уволен из армии и безуспешно добивался восстановления. Перед зданием Минобороны он попытался совершить акт самосожжения.

Прибывшие на место инцидента пожарные и военные потушили огонь, вызвали скорую помощь и оказали пострадавшему первую помощь.

Накануне общественная организация «Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в городе Киеве и Киевской области» сообщила, что старший солдат Сергей Ульянов заявил, что подожжет себя 26 июля. В организации увязали такой поступок с незаконным, по мнению Ульянова, увольнением военных из рядов ВСУ.

В объединении призвали главу Минобороны страны Степана Полторака и начальника Генштаба Виктора Муженко вмешаться в ситуацию.

В сообщении пресс-службы Минобороны Украины в Facebook говорится, что 26 июля в пресс-центре министерства пройдет брифинг по ситуации с группой уволенных военнослужащих во главе с Ульяновым.