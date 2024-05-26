 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Британии завершили расследование дела о заражении тысяч пациентов ВИЧ

В Великобритании завершили расследование дела о заражении тысяч пациентов ВИЧ
С 1970-х по 1990-е в стране ВИЧ и гепатитом С были заражены около 30 тыс. человек после переливания крови, поставляемой из США, из них 3 тыс. скончались. Власти и медики скрывали информацию от пациентов
Фотографии жертв скандала с заражённой кровью в Лондоне, Великобритания
Фотографии жертв скандала с заражённой кровью в Лондоне, Великобритания (Фото: Hollie Adams / Reuters)

В Великобритании завершилось расследование дела о заражении тысяч британцев ВИЧ и гепатитом после переливания крови, пишет The Guardian.

По словам главы расследования Брайана Лэнгстаффа, заражений вирусами ВИЧ и гепатита С в 1970-х и 1980-х годах «во многом» можно было избежать, если бы не сокрытие информации со стороны Национальной службы здравоохранения и правительств. В отчете Лэнгстаффа на 2527 страницах говорится, что пациентов с гемофилией и другими нарушениями свертываемости крови обманывали и заражали во время исследований, проводимых без их согласия или без согласия родителей в случае детей, а после инфицирования не сразу сообщали об этом. «Национальная служба здравоохранения и правительства усугубляли агонию, отказываясь признать ошибку», — подчеркнул Лэнгстафф. Он обвинил власти и врачей в неэтичности.

Сунак объявил «день позора» в Британии из-за скандала с зараженной кровью
Политика
Риши Сунак

В 1970-х Великобритания испытывала острую нехватку донорского материала для лечения заболеваний, связанных с нарушениями свертываемости крови. Больным гемофилией был необходим препарат с концентратом фактора свертывания крови VIII, получаемый путем объединения плазмы десятков тысяч доноров.

В связи с дефицитом материала Великобритания начала импортировать его из Соединенных Штатов. При этом большая часть крови была получена от доноров из групп повышенного риска, в том числе от заключенных и людей, употребляющих наркотики. Если хоть один из них был носителем опасного вируса, то этого было достаточно для заражения всей партии. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991-го.

В итоге с 1970-х по 1990-е в Британии ВИЧ и гепатитом С были заражены около 30 тыс. человек, из них 3 тыс. скончались. Разбирательство было начато лишь в середине 2017 года тогдашним премьер-министром страны Терезой Мэй. Нынешний премьер Риши Сунак назвал 20 мая, когда был представлен отчет, «днем позора для государства» и принес публичные извинения от имени кабинета министров.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Великобритания ВИЧ
Материалы по теме
Ученые рассказали, что за вирус вызовет следующую пандемию
Общество
Ученые оценили риск пандемии из-за «зомби-вирусов»
Общество
Ученые сообщили, что коронавирус может передаваться от тел умерших
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Советника орловского губернатора Сергея Лежнева задержали Политика, 14:54
В Госдуме предложили нижний порог доходов для прогрессии НДФЛ Экономика, 14:54
В Севастополе шесть детей отравились хлором после тренировки в бассейне Общество, 14:38
В Белгороде объявлена ракетная опасность Политика, 14:29
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии Политика, 14:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:05
Украинский дрон атаковал грузовик в Шебекино Политика, 13:59
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
В Британии завершили расследование дела о заражении тысяч пациентов ВИЧ Общество, 13:57
Минобороны сообщило о взятии села Берестовое в Харьковской области Политика, 13:45
Задержанный за взятку краснодарский вице-губернатор подал в отставку Политика, 13:41
В Курской области два человека пострадали при атаке со стороны Украины Политика, 13:38
«Спартак» продлил контракт со своим лучшим хоккеистом Спорт, 13:19
Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону Общество, 13:17
Медведев ответил Польше предупреждением о «доле радиоактивного пепла» Политика, 12:57