В Британии завершили расследование дела о заражении тысяч пациентов ВИЧ

С 1970-х по 1990-е в стране ВИЧ и гепатитом С были заражены около 30 тыс. человек после переливания крови, поставляемой из США, из них 3 тыс. скончались. Власти и медики скрывали информацию от пациентов

Фотографии жертв скандала с заражённой кровью в Лондоне, Великобритания (Фото: Hollie Adams / Reuters)

В Великобритании завершилось расследование дела о заражении тысяч британцев ВИЧ и гепатитом после переливания крови, пишет The Guardian.

По словам главы расследования Брайана Лэнгстаффа, заражений вирусами ВИЧ и гепатита С в 1970-х и 1980-х годах «во многом» можно было избежать, если бы не сокрытие информации со стороны Национальной службы здравоохранения и правительств. В отчете Лэнгстаффа на 2527 страницах говорится, что пациентов с гемофилией и другими нарушениями свертываемости крови обманывали и заражали во время исследований, проводимых без их согласия или без согласия родителей в случае детей, а после инфицирования не сразу сообщали об этом. «Национальная служба здравоохранения и правительства усугубляли агонию, отказываясь признать ошибку», — подчеркнул Лэнгстафф. Он обвинил власти и врачей в неэтичности.

В 1970-х Великобритания испытывала острую нехватку донорского материала для лечения заболеваний, связанных с нарушениями свертываемости крови. Больным гемофилией был необходим препарат с концентратом фактора свертывания крови VIII, получаемый путем объединения плазмы десятков тысяч доноров. В связи с дефицитом материала Великобритания начала импортировать его из Соединенных Штатов. При этом большая часть крови была получена от доноров из групп повышенного риска, в том числе от заключенных и людей, употребляющих наркотики. Если хоть один из них был носителем опасного вируса, то этого было достаточно для заражения всей партии. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991-го.

В итоге с 1970-х по 1990-е в Британии ВИЧ и гепатитом С были заражены около 30 тыс. человек, из них 3 тыс. скончались. Разбирательство было начато лишь в середине 2017 года тогдашним премьер-министром страны Терезой Мэй. Нынешний премьер Риши Сунак назвал 20 мая, когда был представлен отчет, «днем позора для государства» и принес публичные извинения от имени кабинета министров.