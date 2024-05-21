Сунак объявил «день позора» в Британии из-за скандала с зараженной кровью

В Британии опубликовали доклад по итогам пятилетнего расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом после переливания крови в 1970-х. Авторы пришли к выводу, что власти скрывали масштаб катастрофы. Сунак принес извинения

Риши Сунак (Фото: Toby Melville / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, комментируя скандал с заражением тысяч пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С после переливания крови, назвал 20 мая «днем позора» для страны.

Заражения произошли в 1970–1980-х годах. Большая часть пострадавших страдала от гемофилии или нарушения свертываемости крови, и им вводили препарат фактора свертывания крови VIII, дефект гена которого может приводить к развитию гемофилии. Препарат был произведен в США, где, как передавала Би-би-си, донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе люди, принимавшие наркотики и заключенные. Одного человека — носителя вируса достаточно, чтобы испортить всю партию, отмечает Sky News. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года.

Сунак выступил в Палате общин вскоре после выхода доклада сэра Брайана Лэнгстаффа по итогам пятилетнего расследования. В 2500-страничном отчете говорится, что 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тыс. человек, из них 3 тыс. умерли. Ответственность за произошедшее Лэнгстафф возложил на сотрудников Национальной службы здравоохранения, британское правительство и других лиц, ответственных за безопасность пациентов.

По словам Лэнгстаффа, этого можно было «в значительной степени, хотя и не полностью, избежать». Пациентов сознательно подвергали риску заражения, переливание крови часто проводилось в ситуациях, когда в нем не было необходимости, врачи знали о потенциальной опасности, но вводили людей в заблуждение, приводят Guardian и Sky News выдержки из доклада. Кроме того, заявил Лэнгстафф, власти скрывали масштабы катастрофы, десятилетиями не выплачивали жертвам компенсации и отказывались проводить расследование. Оно было начато в 2017 году о поручению тогдашнего премьера Терезы Мэй.

«Это день позора для британского государства», — прокомментировал Сунак доклад, заявив, что власти на протяжении десятилетий демонстрировали «моральный провал». Премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям и сообщил, что во вторник, 21 мая, будет объявлен размер материальной компенсации.

«Такого никогда не должно было произойти», — заявил Сунак, добавив, что 3 тыс. человек умерли, «так и не узнав, как и почему такая ситуация была допущена» и не дождавшись, чтобы виновных привлекли к ответственности.

По состоянию на август 2022 года были собраны показания примерно 5 тыс. свидетелей по делу, тогда британские власти пообещали выплатить пострадавшим по £100 тыс.