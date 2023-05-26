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Общество ,  
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Соловей стал лидером среди животных в названиях российских улиц

«Яндекс.Карты»: Соловей стал лидером среди животных в названиях российских улиц
Фото: Василий Федосенко / ТАСС
Фото: Василий Федосенко / ТАСС

«Яндекс. Карты» опросили людей и выяснили, что в России есть больше 3,5 тыс. улиц, переулков, проспектов, бульваров, аллей, линий, шоссе, набережных и трактов, названия которых связаны с животными.

Всего в названии хотя бы одной российской улицы встречаются 176 животных. Больше половины наименований участники исследования связали с птицами, четверть — с млекопитающими, по 10 и 5% — с рыбами и насекомыми. Наименее представленный в топонимах класс — паукообразные, с ними связаны только Клещёвская улица в Саратове и улица Клещёвка в селе Хованщино Пензенской области.

В топ-15 животных по количеству упоминаний в названиях улиц вошли:

  • соловей (470 улиц),
  • орел (378),
  • лебедь и сокол (по 177),
  • журавль (152),
  • медведь (110),
  • лошадь (98),
  • лев (83),
  • бобр (77),
  • заяц и комар (по 64),
  • грач и коза (по 63),
  • воробей (62),
  • корова (56).

Некоторые из животных, которые упоминаются в названиях, на территории России не обитают. Это лев, лама, павлин, слон, кобра, фламинго, термит и тукан.

Частота использования названия разных животных в топонимах зависит от региона. «Яндекс.Карты» выяснили, какие животные встречаются на адресных табличках в том или ином федеральном округе как минимум в два раза чаще, чем в среднем по стране:

  • в Северо-Западном — заяц, утка и лиса;
  • в Центральном — соловей, корова и воробей;
  • в Приволжском — комар, воробей и кулик,
  • в Уральском — волк, шершень и буревестник,
  • в Сибирском — змея, карась и щегол,
  • в Дальневосточном — тигр, иволга и муха;
  • в Южном — лев, судак и корова;
  • в Северо-Кавказском — буйвол, змея и грач.
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«В финале исследования мы собрали несколько пар и троек животных-оппонентов и сравнили число связанных с ними улиц. Оказалось, что «кошачьих» улиц (30) в три раза больше, чем «собачьих» (10), совы (13) в названиях встречаются в два раза чаще жаворонков (6), муха (16) на карте России в пять раз заметнее слона (3). Лиса (30) в очередной раз победила ворону (21), черепахе (2) не удалось обогнать зайца (64), а лебедь (177) взял верх над раком (8) и щукой (16)», — рассказали в «Яндекс. Картах».

Как отметила заведующая топонимической лабораторией кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УРФУ и старший научный сотрудник отдела этимологии и ономастики Института русского языка им. В.В. Виноградова Анна Макарова, не все улицы, названия которых ассоциируются с животными, на самом деле с ними связаны.

Иногда дело в омонимии: например, название улицы Усть-Утка-Строй в поселке Староуткинск Свердловской области происходит от гидронима Утка из мансийских или тюркских языков. Кроме того, названия могут образовываться от названий географических объектов (улица Орловская показывает направление к Орловскому тракту и городу Орлову), имен и фамилий (Львовская улица в Санкт-Петербурге названа в честь князя Александра Львова), наименований колхозов и совхозов (Свободный Сокол).

Теги
«Яндекс.Карты» животные улицы названия

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