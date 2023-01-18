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В Москве арестовали сержанта по делу о дезертирстве со спецоперации

Военный суд в Москве арестовал младшего сержанта по делу о дезертирстве из зоны операции
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Организовавший побег из лагеря в ЛНР младший сержант Евгений Кравченко заключен под стражу по требованию военного следственного отдела СК по Подольску. Об этом РБК сообщили в пресс-службе 235 гарнизонного военного суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 27 февраля 2023 года», — рассказали в суде. Кравченко арестовали еще в конце декабря, однако ранее об этом не сообщалось.

Ранее военные следователи возбудили уголовное дело о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК) против восьми военнослужащих из Калининградской области, писал «Коммерсантъ». Кравченко является главным обвиняемым по делу. Сержанту грозит 15 лет лишения свободы.

В суде РБК пояснили, что к ним поступили материалы только в отношении Кравченко, материалов в отношении иных лиц не было. Издание пишет, что военные следователи не стали ходатайствовать о заключении под стражу других фигурантов, военных передали под надзор командира войсковой части в военном городке Чехов-4.

По данным газеты, в прошлом году военнослужащие покинули лагерь в ЛНР, взяв с собой штатное оружие, в том числе четыре пулемета. Они отправились в город Подольск в Московской области, где пришли с этим оружием в отдел полиции. По словам сбежавших, они были заняты в основном на строительстве землянок, но когда их собрались отвезти на передовую, они решили покинуть лагерь, поскольку не хотели воевать неподготовленными, указала газета.

Кроме Кравченко по этому делу обвиняются ефрейтор Дмитрий Медведев, матрос Александр Бабенко, рядовые Николай Колмачев, Александр Елисеев, Игорь Медведев, Александр Богаченок и Денис Балахин.

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дезертиры «Коммерсантъ» Военная операция на Украине Московская область СК уголовное дело ЛНР новости
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