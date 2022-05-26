«Коммерсантъ» сообщил о задержании внука первого главы ЦБ за махинации

Оперативники МВД и ФСБ в среду, 25 мая, задержали в Москве 36-летнего Станислава Матюхина — внука первого председателя Банка России Георгия Матюхина, сообщает «Коммерсантъ». Задержанный, по версии силовых струкур, был генеральным директором «крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF», которая нанесла вкладчикам и инвесторам ущерб в 2 млрд руб.

По информации издания, Матюхина задержали в его квартире на Кутузовском проспекте, но обыск проводить не стали, поскольку их было уже два и проходили они в то время, пока Матюхин находился в статусе свидетеля. Теперь его подозревают в участии в организованном преступном сообществе.

Бенефициар финансовой группы QBF Роман Шпаков сбежал за границу, но после его отъезда «именно господин Матюхин до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит волноваться за свои сбережения».

До назначения гендиректором QBF в 2017 году Матюхин работал в Федеральной службе по финансовым рынкам и в Центробанке, где занимался вопросами регулирования деятельности финансовых организаций и курировал QBF, пишет газета.

Лицензию у компании отозвали в июле 2021 года, в том же году началось следствие, шестерых участников пирамиды подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества. Собранные с инвесторов деньги организаторы пирамиды вкладывали вкладывали в покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и прочего.

Часть активов, примерно на 1 млрд руб., арестована по решению суда.

Матюхин свою вину отрицает. По его словам, он всего лишь «пытался спасти тонущий корабль». Именно Матюхин до последнего убеждал инвесторов, что их средствам ничего не угрожает.

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РБК направил запросы в пресс-центр МВД и УФСБ по Москве.

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