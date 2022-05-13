«Коммерсантъ» узнал об обвинении в ОПС сотрудникам инвесткомпании QBF

Против топ-менеджеров QBF уже было открыто дело о крупном мошенничестве. Они создали финансовую пирамиду и предлагали клиентам передавать средства в доверительное управление, однако на самом деле деньги переводились в офшоры

Фото: Владислав Шатило / РБК

Фигурантам дела о финансовой пирамиде, действовавшей под вывеской инвесткомпании QBF, помимо особо крупного мошенничества вменили организацию преступного сообщества (ст. 210 УК), пишет «Коммерсантъ».

Ст. 210 УК в зависимости от тяжести предусматривает наказание сроком от семи лет до пожизненного лишения свободы. По данным газеты, обвинение по ней предъявили шести фигурантам дела, в том числе двоим заочно.

Организатором преступления следствие считает бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Он объявлен в международный розыск и может находиться в Лондоне. По информации «Коммерсанта», в розыск планируется объявить также гражданку Кипра Линду Атанасиаду, которая, как считает следствие, отвечала в QBF за финансы.

Очно обвинение предъявлено директору филиальной сети компании Владимиру Пахомову, который ранее возглавлял кипрский филиал компании, Зелимхану Мунаеву, юристу Евгении Россиевой, руководителю офиса ООО QBF в Петербурге Алексею Голубеву. Пахомов с декабря находится под арестом, остальные трое — в СИЗО.

О деле о мошенничестве сотрудников инвесткомпании QBF газета впервые сообщила в мае. По ее данным, полиция Москвы раскрыла крупную финансовую пирамиду, которая действовала под вывеской QBF. Как установило следствие, топ-менеджеры компании предлагали состоятельным клиентам передавать средства в доверительное управление, обещав 20% дохода, однако на самом деле деньги переводились в офшоры. По информации газеты, ущерб может достигать 5–7 млрд руб.

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