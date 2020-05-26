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В Москве за сутки от коронавируса умерли 73 человека

Суточное число смертей от коронавируса в Москве удерживается на планке выше 70 человек второй день подряд
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за сутки жертвами коронавируса стали 73 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Общее число жертв заболевания в столице достигло 2 183. С учетом новых погибших в Москве, по России число смертей от COVID-19 увеличилось до 3880.

Накануне в Москве от COVID-19 умерли 76 человек. Рекорд по суточному количеству смертей пациентов с коронавирусом в столице был установлен 18 мая, когда скончались 77 человек.

Число выздоровевших за сутки в Москве в 2 раза превысило число заболевших
Общество
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Всего в Москве, по последней официальной информации, было выявлено более 169 тыс. случаев заболевания. Это чуть меньше половины от всех заболевших по стране.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции. Также в столице продолжает действовать масочный и перчаточный режим: их обязательно носить в магазинах и общественном транспорте, на вокзалах, станциях и пассажирских платформах.

Тем не менее, ограничения в Москве постепенно начинают смягчаться. С 12 мая в городе уже разрешили открыться промышленным предприятиям и объектам строительства, а с 25 мая в столице заработали часть многофункциональных центров государственных услуг (МФЦ) и каршеринг. 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы планируют продолжить поэтапное ослабление ограничений.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Москва, COVID-19
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