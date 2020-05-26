В Москве за сутки от коронавируса умерли 73 человека

Суточное число смертей от коронавируса в Москве удерживается на планке выше 70 человек второй день подряд

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за сутки жертвами коронавируса стали 73 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Общее число жертв заболевания в столице достигло 2 183. С учетом новых погибших в Москве, по России число смертей от COVID-19 увеличилось до 3880.

Накануне в Москве от COVID-19 умерли 76 человек. Рекорд по суточному количеству смертей пациентов с коронавирусом в столице был установлен 18 мая, когда скончались 77 человек.

Всего в Москве, по последней официальной информации, было выявлено более 169 тыс. случаев заболевания. Это чуть меньше половины от всех заболевших по стране.