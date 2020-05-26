Число заболевших COVID в России третий день подряд оказалось ниже 9 тыс.

Общее число зараженных в стране превысило 360 тыс. Больше всего заболевших за сутки — в Москве и области

Фото: Егор Алеев / ТАСС

За последние сутки в России было выявлено 8915 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, третий день подряд число новых выявленных случаев не превышает 9 тыс. Накануне в стране выявили 8946 зараженных.

Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 362 242 случая заражения. По этому показателю, по данным Университета Джонса Хопкинса, страна занимает третье в мире вслед за США и Бразилией.

Около трети всех выявленных за сутки случаев заражения обнаружено в Москве. В столице были инфицированы 2830 человек. Общее число выявленных случаев в Москве достигло 105 574.