Число заболевших COVID в России третий день подряд оказалось ниже 9 тыс.
За последние сутки в России было выявлено 8915 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом, третий день подряд число новых выявленных случаев не превышает 9 тыс. Накануне в стране выявили 8946 зараженных.
Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 362 242 случая заражения. По этому показателю, по данным Университета Джонса Хопкинса, страна занимает третье в мире вслед за США и Бразилией.
Около трети всех выявленных за сутки случаев заражения обнаружено в Москве. В столице были инфицированы 2830 человек. Общее число выявленных случаев в Москве достигло 105 574.