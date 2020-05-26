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Пандемия коронавируса ,  
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Число заболевших COVID в России третий день подряд оказалось ниже 9 тыс.

Общее число зараженных в стране превысило 360 тыс. Больше всего заболевших за сутки — в Москве и области
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

За последние сутки в России было выявлено 8915 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, третий день подряд число новых выявленных случаев не превышает 9 тыс. Накануне в стране выявили 8946 зараженных.

Число выздоровевших от COVID-19 в России достигло рекордного показателя
Общество
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 362 242 случая заражения. По этому показателю, по данным Университета Джонса Хопкинса, страна занимает третье в мире вслед за США и Бразилией.

Около трети всех выявленных за сутки случаев заражения обнаружено в Москве. В столице были инфицированы 2830 человек. Общее число выявленных случаев в Москве достигло 105 574.

817 случаев за сутки выявили в Московской области, 353 — в Санкт-Петербурге.

Более 100 случаев инфицирования зафиксировано за сутки в:

  • Нижегородской области — 228,
  • Свердловской области — 207,
  • Ростовской области — 203,
  • Архангельской области — 169,
  • Красноярском крае — 148,
  • Иркутской области — 112,
  • Калужской области — 105,
  • Тульской области — 105.

Ни одного случая заражения не было выявлено за сутки в Калмыкии и Чукотском автономном округе.

Автор: Артем Филипенок
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В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 8 тыс. человек
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