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Аналитики увидели снижение интереса россиян к сериалам на самоизоляции

Россияне готовятся к полному выходу из самоизоляции. Доля запланировавших занятия спортом, обучение или просмотр фильмов упала. Все большее число людей собираются посетить косметолога, массажиста или химчистку
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Доля россиян, которые планируют заниматься спортом, падает третью неделю подряд и опустилась ниже уровня начала нерабочих дней в стране, следует из исследования Wanta Group, с которым ознакомился РБК.

На первой нерабочей неделе 30 марта о намерении заниматься спортом и тренироваться заявляли 67% участников опроса. В дальнейшем эта доля росла и на пике 20 апреля достигла 74%. Однако затем последовал разворот тенденции и на последней неделе мая заниматься спортом планировали уже 64% респондентов.

Похожую динамику продемонстрировали намерения россиян смотреть кино и сериалы не по телевизору. В начале апреля 76%, на пике — 78%, а к концу мая доля запланировавших самостоятельный просмотр фильмов упала до 70%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В то же время до 12% выросла доля тех, кто планирует получить услуги косметолога или массажиста. Это рекордный уровень за все время введения ограничений из-за эпидемии коронавируса. В первую неделю апреля таких было 9%, однако потом последовал провал до 5%. С начала мая доля желающих посетить косметолога, массажиста или спа-салон устойчиво растет.

Та же тенденция наблюдается и среди желающих получить бытовые услуги (химчистка, ремонт и т.д.). Если на минимуме планировавших воспользоваться такими услугами было 3%, в последнюю неделю мая сделать это собирались уже 9%.

Обучиться чему-то новому, пройти курсы и тренинги в начале нерабочих дней собирались 42% опрошенных, в последнюю неделю мая о таком намерении заявили 34% участников исследования.

Доля запланировавших покупки продуктов питания устойчиво росла в течение всего времени изоляции — с 86 до 91%.

Эксперты объяснили получившиеся результаты двумя главными фактами. Во-первых, здоровые привычки (занятия спортом и тренировки) массово все-таки не прижились и после бодрых заявлений их доля стала падать. То же касается и фильмов, которые надоели за время самоизоляции. Во-вторых, все больше россиян возвращаются в нормальный ритм жизни и выходят на работу, соответственно, у них остается на это меньше свободного времени.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, работа, массажистки
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