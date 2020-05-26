Аналитики увидели снижение интереса россиян к сериалам на самоизоляции

Россияне готовятся к полному выходу из самоизоляции. Доля запланировавших занятия спортом, обучение или просмотр фильмов упала. Все большее число людей собираются посетить косметолога, массажиста или химчистку

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Доля россиян, которые планируют заниматься спортом, падает третью неделю подряд и опустилась ниже уровня начала нерабочих дней в стране, следует из исследования Wanta Group, с которым ознакомился РБК.

На первой нерабочей неделе 30 марта о намерении заниматься спортом и тренироваться заявляли 67% участников опроса. В дальнейшем эта доля росла и на пике 20 апреля достигла 74%. Однако затем последовал разворот тенденции и на последней неделе мая заниматься спортом планировали уже 64% респондентов.

Похожую динамику продемонстрировали намерения россиян смотреть кино и сериалы не по телевизору. В начале апреля 76%, на пике — 78%, а к концу мая доля запланировавших самостоятельный просмотр фильмов упала до 70%.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

В то же время до 12% выросла доля тех, кто планирует получить услуги косметолога или массажиста. Это рекордный уровень за все время введения ограничений из-за эпидемии коронавируса. В первую неделю апреля таких было 9%, однако потом последовал провал до 5%. С начала мая доля желающих посетить косметолога, массажиста или спа-салон устойчиво растет.