Правозащитник заявил о смерти заключенного после пыток в ярославском СИЗО

Правозащитник заявил о смерти заключенного после пыток в ярославском СИЗО

Он утверждает, что на теле заключенного медики обнаружили множество синяков, гематом, а также «характерную для удушения» борозду на шее. В СК начали доследственную проверку

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что 24 мая во второй клинической больнице Ярославля в реанимации умер Алексей Сидякин, осужденный по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме. На его теле есть следы пыток, утверждает правозащитник.

В апреле 2018 года суд приговорил Сидякина к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, наказание он отбывал в колонии в Электростали. В середине апреля текущего года он сообщил родственникам, что его этапировали в СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области, а спустя две недели он поступил в больницу, пишет Осечкин.

«У Сидякина была диагностирована черепно-мозговая травма и отек головного мозга, он был тут же подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказал основатель Gulagu.net.

Осечкин сообщил, что, по информации от медиков, на теле, лице и голове Сидякина были видны следы «от пыток и избиения» — синяк под глазом, несколько гематом на голове, синяки и гематомы на теле, спине, ногах и руках, а также порезы на руках и «характерная для удушения борозда на шее».