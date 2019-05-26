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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Правозащитник заявил о смерти заключенного после пыток в ярославском СИЗО
Он утверждает, что на теле заключенного медики обнаружили множество синяков, гематом, а также «характерную для удушения» борозду на шее. В СК начали доследственную проверку
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что 24 мая во второй клинической больнице Ярославля в реанимации умер Алексей Сидякин, осужденный по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме. На его теле есть следы пыток, утверждает правозащитник.

В апреле 2018 года суд приговорил Сидякина к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, наказание он отбывал в колонии в Электростали. В середине апреля текущего года он сообщил родственникам, что его этапировали в СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области, а спустя две недели он поступил в больницу, пишет Осечкин.

«У Сидякина была диагностирована черепно-мозговая травма и отек головного мозга, он был тут же подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — рассказал основатель Gulagu.net.

Осечкин сообщил, что, по информации от медиков, на теле, лице и голове Сидякина были видны следы «от пыток и избиения» — синяк под глазом, несколько гематом на голове, синяки и гематомы на теле, спине, ногах и руках, а также порезы на руках и «характерная для удушения борозда на шее».

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По словам правозащитника, 30 апреля Фрунзенский районный суд Ярославской области постановил освободить Сидякина, объяснив решение наличием у него заболевания, которое препятствует содержанию в учреждениях ФСИН. 

Родственникам Сидякина сообщили о его госпитализации только 17 мая, утверждает основатель Gulagu.net.

После публикации на сайте проекта старший помощник СУ Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская заявила ТАСС, что «по данному факту проводится доследственная проверка». Она добавила, что в ведомство обратились общественники.

РБК направил запросы в пресс-службу ФСИН, УФСИН России по Ярославской области, СУ СКР по Ярославской области.

Теги: Ярославль, СИЗО, пытка
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