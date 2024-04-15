В кабмине поддержали право судебных приставов стрелять на поражение

Правкомиссия одобрила законопроект, дающий право судебным приставам в некоторых случаях применять огнестрельное оружие на поражение, сообщают ТАСС и RTVI. В Госдуму законопроект, подготовленный Минюстом, еще не внесен

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Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста о наделении всех сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) полномочиями применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и RTVI.

Сейчас применять оружие имеют право только силовые подразделения органов принудительного исполнения, например судебные приставы по обеспечению деятельности судов, отмечает RTVI. После принятия закона директор ФССП сможет утверждать перечень должностей сотрудников, имеющих право на ношение, хранение и применение специальных средств: аэрозольных баллончиков, электрошокеров, наручников, а также огнестрельного оружия.

Кроме этого, согласно проекту, все судебные приставы должны будут предупредить о намерении применить силу или использовать спецсредства и оружие, а затем предоставить гражданам достаточно времени для выполнения требований, если промедление не создает опасности жизни и здоровью. Приставы также будут обязаны обеспечить оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения, и принять меры по предоставлению им медицинской помощи «в возможно короткий срок».

Поправками предусматривается обязанность сотрудников ФССП в течение 24 часов уведомлять прокурора в случае ранения или смерти гражданина. Близкого родственника или близкого лица гражданина уведомят в течение 24 часов также в случаях смерти, ранения, а также причинения телесных повреждений. Аналогичные нормы уже действуют для сотрудников полиции.

Запрещается применять спецсредства в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику органов принудительного исполнения. Исключением является случай оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового или вооруженного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотруднику ФССП.

При этом проектом предусматривается возможность применения приставом огнестрельного оружия в случае задержания лица, застигнутого при совершении деяния, содержавшего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным. По данным RTVI, вскоре законопроект будет внесен в Госдуму.

На сегодняшний день применять огнестрельное оружие в России имеют право пограничные органы, Вооруженные силы, полицейские и служащие органов федеральной службы безопасности.

Федеральная служба судебных приставов — орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также уполномоченный на ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. ФССП подведомственна Минюсту, службу с 2017 года возглавляет Дмитрий Аристов.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин увеличил предельную штатную численность ФССП на 4,3 тыс. должностей, до 76,3 тыс. В том числе появилось 3963 должности судебных приставов.