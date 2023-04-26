Школьную программу по литературе расширили советскими писателями

Количество учебных часов по русскому языку и литературе в школах в связи с последними изменениями в законодательстве не сократилось, а выросло, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными стандартами количество учебных часов в школах по предметной области «Русский язык и литература» увеличено, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на встрече с участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе.

«Мы утвердили единую программу по литературе и увеличили количество часов. Так, в 1959 году у нас было 18 часов в неделю по всем классам, а по новым стандартам — уже 35. <...> В 1959 году на русский язык, включая литературное чтение, отводилось 54 часа, а в 2022 году — уже 61 час, то есть на семь часов больше», — цитирует Кравцова пресс-служба министерства.

Министр добавил, что в целом по предметной области «Русский язык и литература» в 1959 году было 72 часа, а в действующих программах 2022 года заложено 80 часов в неделю по всем уровням образования.

«То есть никакого сокращения количества часов не произошло, наоборот, оно увеличено», — резюмировал министр.

Кравцов добавил, что в федеральные рабочие программы по литературе включены стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста», роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон», рассказ Алексея Толстого «Русский характер», роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», книга Сергея Смирнова «Брестская крепость», роман Юрия Бондарева «Горячий снег», избранные главы из романа Николая Островского «Как закалялась сталь» и роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого».

В сентябре 2022 года Госдума единогласно приняла закон «Об образовании», который ввел единые образовательные программы в школах вместо примерных и изменил порядок разработки учебников.

Законопроект ввел понятие единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП), по которым изучаются те или иные школьные предметы. До этого школы разрабатывали эти программы самостоятельно, ориентируясь на рекомендованные примерные программы и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

В результате в начальной школе появится единая программа по русскому языку, чтению и окружающему миру. В средней — обязательными для использования станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Акцент делается на гуманитарных дисциплинах: единых программ, например, по математике или физике закон не предполагает.

Школы должны будут перейти на ФООП до 1 сентября 2023 года. При этом закон сохраняет за школами право разработки собственных образовательных программ, но их содержание должно быть не ниже соответствующего «содержания и планируемых результатов» единых.