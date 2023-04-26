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В «Роскосмосе» назвали спекуляцией прогноз США о проигранной конкуренции

Статья в The Washington Post с данными разведки о перспективах космической отрасли в России не соответствует действительности, а является спекуляцией, заявили в «Роскосмосе»
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Прогнозы американской разведки о грядущем сокращении российских космических программ и потере рынков являются «спекуляцией понятиями». Так в «Роскосмосе» прокомментировали РБК статью в газете The Washington Post (WP) с прогнозом американской разведки о перспективах космической отрасли в России.

В статье, в частности, говорилось, что из-за американских санкций, усиления глобальной конкуренции и роста доли SpaceX финансирование космической отрасли в России будет ухудшаться, а рыночная доля российской космонавтики сократится.

«Совершенно очевидна спекуляция понятиями. В данном случае не «Россия потеряла рынок», а «иностранным клиентам запретили работать с Россией». Такое случалось и раньше, когда заказчиков вынуждали покупать пусковые услуги у нужных операторов под угрозой потери доходов от американского госзаказа», — говорится в ответе «Роскосмоса».

В корпорации отметили, что против России открыто применяются нерыночные механизмы.

«Но мы не первый год живем в санкциях», — заверили в «Роскосмосе», отметив, что импортозамещение комплектующих происходит успешно. «Реализуются масштабные проекты по созданию ряда космических группировок, в том числе многоспутниковых. Начат переход на индустриальную модель серийного производства космических аппаратов. Завершается эскизное проектирование Российской орбитальной станции, которая придет на смену МКС. Возобновляется лунная программа», — перечислили достижения в госкорпорации.

26 апреля, в день выхода статьи WP, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российская ракетно-космическая отрасль находится в «не очень хорошем» состоянии, она «стареет».

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«Отрасль находится, скажу прямо, в не очень хорошем состоянии финансовом и кадровом», — сказал Борисов на просветительском марафоне «Знание. Первые». По его словам, отрасль «стареет» и ждет талантливую молодежь.

Борисов отметил, что сотрудничать в области космоса с Россией готовы «коллеги из азиатских, африканских и части европейских стран». В их числе он назвал Алжир, Мьянму, Вьетнам, Египет, Южную Африку, для которых Россия будет разрабатывать, изготавливать и запускать на орбиту спутники.

Он добавил также, что при возвращении к проектированию новой сверхтяжелой российской ракеты одним из главных требований будет возможность многоразового использования. «Многоразовость, безусловно, для того, чтобы удешевить эти услуги, — это будет обязательное требование при создании этого будущего носителя», — отметил Борисов.

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