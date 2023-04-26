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В Жуковском заявили о плановых работах на ВПП после задержки рейса

В аэропорту Жуковский объяснили задержку рейса плановыми работами на взлетной полосе
Рейс в Анталью из Жуковского перенесли почти на три часа, один из пассажиров сообщил, что их высадили из самолета. В аэропорту заявили о согласованных с авиакомпаниями плановых ремонтных работах
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На территории аэропорта Жуковский идут плановые ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«На территории аэродрома проводятся согласованные с аэропортом и авиакомпаниями плановые ремонтно-восстановительные работы на ВПП. Работы будут завершены к 17:00. Службы работают в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.

Согласно табло вылета аэропорта, последний рейс 26 апреля пока был отправлен в 11:19 в Худжанд (Таджикистан). Рейс в Анталью (Турция), запланированный на 14:15, был перенесен на 17:00. На рейс в Хургаду (Египет), который должен вылететь в это время, идет посадка. При этом запланированный на 20:35 рейс в Ош (Киргизия) также задержан до 21:20.

Как рассказал РБК один из пассажиров рейса в Анталью, их высадили из самолета. Пассажирам сообщили о ремонте полосы.

Аэропорт Жуковский открыли в мае 2016 года. Он был построен на базе аэродрома Летного испытательного института им. Громова — главного советского авиационного испытательного института.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Юлия Волкова Юлия Волкова
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