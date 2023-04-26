«Коммерсантъ» узнал об уголовном деле за хищение ₽300 млн у спецназа ГРУ

Предприниматели должны были отремонтировать жилье в военной части ГРУ, но не выполнили работы в срок, аванс на 295,95 млн руб. перевели фирмам-однодневкам. Это обвинение в срыве госборонзаказа — четвертое на счету подозреваемой

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Следственный комитет завел четвертое уголовное дело против предпринимательницы, владелицы «СД Атриум» Татьяны Алябьевой, среди пострадавших — Главное разведывательное управление (ГРУ), пишет «Коммерсантъ». Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 2 ст. 201.1 УК)

По версии обвинения, она получила крупные субподряды от Минобороны на строительство многоквартирных домов, казарм и школ в военных городках, а полученные на эти цели средства выводила через подконтрольные ей компании-однодневки. Следствие полагает, что Альябьева действовала вместе с сообщниками — своим заместителем Петром Дорофеевым и неустановленными лицами из аффилированного с Минобороны ФГУПа «Главного военно-строительного управления по спецобъектам».

В результате преступного сговора ФГУП передал «СД Атриум» на субподряд полученный ими от военного ведомства крупный заказ на реконструкцию жилья в военной части спецназа ГРУ «Сенеж», расположенной в Солнечногоорске Московской области. По условиям контракта компания получила 295,95 млн руб. авансом — 80% стоимости работ и материалов. Но к установленному соглашением сроку, 1 февраля 2020-го, казармы отремонтированы не были.

Как пишет газета, предпринимательница признала вину и сотрудничает со следствием.

Альябьева и ее кураторы из ФГУПа объяснили тогда, что произошли форсмажорные обстоятельства. По данным следствия, после получения заказа она передала право на реконструкцию жилья для ГРУ десяти другим фирмам: «Квик Сейлз», «Электротехмонтаж» и др. СК считает, что эти компании имеют признаки фиктивности и не могли выполнять контракты, но были аффилированы с подозреваемыми или подконтрольны им. Всего бизнесмены перевели в фирмы-однодневки не менее 29,9 млн руб., которые затем были потрачены на «не имеющие отношения к госконтракту» цели, уверены в СК.

Впервые уголовное дело против Алябьевой завели в 2020 году из-за другого гособоронзаказа, касающегося проведения работ в части ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Иркустской области. Там планировали построить комплекс школьных зданий из библиотеки, двух блоков для младших и старших классов, столовой, физкультурно-оздоровительного комплекса и других построек, объем работ оценили в 928,7 млн руб.

Следствие затем выяснило, что Алябьева перепоручила выполнение работ трем десяткам мелких компаний, перевело крупные авансы на счета в разные банки, а ко времени сдачи проекта, 1 мая 2020 года, обнаружилось, что работы выполнены на 3,5%. Предпринимательница тогда заявила о своей невиновности, но суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отсрочкой приговора.