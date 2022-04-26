Суд запретил сыну вице-президента «Ташира» после ДТП водить автомобиль

Суд в Москве запретил Эвояну водить машину. Днем ранее СМИ сообщили, что он сбил 19-летнюю девушку, которая пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора на электросамокате, ее госпитализировали с переломами и ранами

Эдгар Эвоян (Фото: Эдгар Эвоян / VK)

Таганский суд в Москве запретил сыну вице-президента строительной компании «Ташир» Эдгару Эвояну управлять автомобилем и любым другим транспортным средством в качестве меры пресечения по делу о нарушении правил дорожного движения, сообщили РБК в пресс-службе суда. В суде указали, что такую меру пресечения запросило следствие.

Эвояна обвиняют по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК), она грозит предельным наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Авария с участием Эвояна произошла днем 25 апреля на Пресненской набережной в центре Москвы, сообщали ТАСС и РЕН ТВ. Как уточнили в пресс-службе московского управления МВД, «гражданин 1993 года рождения <...> совершил наезд на девушку 2003 года рождения, которая на электросамокате на регулируемом пешеходном переходе пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора». Ее доставили в больницу.

Согласно данным РЕН ТВ, пострадавшей 19 лет. Источник ТАСС сообщил, что у нее в больнице выявили рваные раны, переломы и ушибы, их квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Телеканал также опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, видно Эвояна, «который сбегает после ДТП на Пресненской набережной». На записи, которая длится 15 секунд, видна проезжая часть улицы с разметкой, прохожие и пробегающий по дороге мужчина. Он одет в темные брюки и светлую рубашку, в руках держит пиджак или куртку, однако разглядеть его лица и идентифицировать личность невозможно.

В группе компаний «Ташир» сообщили РБК, что не могут прокомментировать произошедшее, поскольку «этот молодой человек не имеет отношения» к компании.