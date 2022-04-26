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В Эстонии задержали партию кокаина на €500 млн, которую везли в Россию

Мешки с 3,5 т кокаина нашли в марте на судне Milan Express. Наркотик был в контейнерах, предназначенных для перевозки бананов из Эквадора. По данным таможни, большая часть груза должна была отправиться в Россию
Фото: emta.ee
Фото: emta.ee

В эстонском порту Мууга задержали 3,5 т кокаина, который, по данным Налогово-таможенного департамента (НДТ) страны, предназначался для оправки в Россию. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Государственную прокуратуру Эстонии.

Крупную партию наркотиков нашли еще в марте при проверке судна Milan Express, которое 5 марта вышло из порта Роттердама. «Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Российская Федерация», — заявил руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями следственного отдела НДТ Рауль Коппельмаа.

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Эстонские таможенники решили провести проверку «после получения соответствующих сигналов» от финской таможни и голландской полиции. По данным ведомства, в рефрижераторных контейнерах, в которых по документам перевозили бананы из Эквадора, обнаружили 72 черных мешка. В них были более 3 тыс. пачек с порошком белого цвета, упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой. Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин.

По данным ведомства, это одна из самых крупных партий кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и Северной Европы. Прокуратура оценила его розничную стоимость в €500 млн.

«НТД тесно сотрудничает с международной полицией, в том числе с голландской полицией, финской таможней и Европолом, с целью выявления преступников, причастных к этому делу», — сказал Коппельмаа.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эстония кокаин таможня Эквадор
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