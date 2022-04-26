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Общество ,  
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Премьеру мультфильма по мотивам игры Mario перенесли на следующую весну

Выход полнометражного мультфильма планировался на конец 2022 года, но премьеру перенесли на апрель 2023 года
Фото: Kevin Winter / Getty Images
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Всемирная премьера мультфильма «Супербратья Марио» (Super Mario Bros.: The Movie) перенесена на 2023 год, сообщается в Twitter компании Nintendo. Изначально выход в прокат планировался на конец 2022 года.

«После обсуждения с партнером по производству [фильма — продюсером студии] Illumination Крисом [Меледандри] мы решили перенести дату выхода на весну 2023 года. Новые даты релиза — 28 апреля в Японии и 7 апреля в Северной Америке», — говорится в сообщении компании. Nintendo попросила дать ей немного времени, «чтобы сделать интересный фильм».

Новый компьютерно-анимационный фильм о братьях Марио и Луиджи основан на серии разработанных Nintendo видеоигр Mario. Его режиссерами выступят Аарон Хорват и Макйл Джеленик. Продюсированием, помимо Меледандри, займется Сигэру Миямото — создатель видеоигры Mario и других игр Nintendo.

Марио и Луиджи в мультфильме озвучат Крис Прэтт и Чарли Дэй, принцессу Пич — Аня Тейлор-Джой, Боузера — Джек Блэк, Донки Конга — Сет Роген. В озвучке в качестве «камео-сюрпризов» поучаствует Чарльз Мартине, который озвучил Марио в видеоигре.

Nintendo объявила о создании мультфильма про Марио
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О создании мультфильма японская компания сообщила еще в 2018 году.

По мотивам игры уже снимали полнометражный фильм — «Супербратья Марио» (Super Mario Bros., 1993). Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как первый художественный фильм, основанный на видеоигре. Кроме того, в 1986 году вышло аниме Super Mario Bros.: Peach-Hime Kyushutsu Dai Sakusen!

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Япония Nintendo
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в ИК «Фридом Финанс»

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