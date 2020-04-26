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Депутат попросил прокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Думы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов считает, что сериал оскорбляет чувства верующих. «Чувства истинно верующих оскорбить нельзя», — ответил сыгравший в фильме народный артист Сергей Маковецкий
Сергей Гаврилов
Сергей Гаврилов (Фото: duma.gov.ru)

Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих. Депутат написал также в Министерство культуры, он потребовал от ведомства «прекратить финансирование фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руководителей религиозных организаций».

Недовольство депутата вызвало то, что в сериале были озвучены имена «глубоко уважаемых российских муфтиев — руководителей централизованных религиозных организаций — в качестве политических заключенных, что по существу оскорбляет чувства верующих». В сериале в качестве имен репрессированных были перечислены, в частности, имена председателя Центрального духовного управления мусульман России, верховного муфтия страны Талгата Таджуддина, председателя Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России, муфтия Равиля Гайнутдина, а также татарского богослова XIX века Шигабутдина Марджани и др.

«Российское телевидение продолжает показывать в сложное время эпидемии коронавируса и перед Днем Победы, когда есть потребность в патриотических произведениях, такие фильмы и сериалы, которые односторонне, предвзято и даже искаженно показывают историю нашей страны», — заявил Гаврилов. Таким образом он оценил показ на канале «Россия 1» сериала «Зулейха открывает глаза», в котором рассказывается о судьбе раскулаченных крестьян в Татарстане.

Сыгравший в сериале народный артист России Сергей Маковецкий в беседе с РБК отметил, что «чувства истинно верующих оскорбить нельзя». «И, кроме всего прочего, это только кино», — добавил он.

«Запрос председателя комитета Сергея Гаврилова поступил в ведомство 24 апреля и будет рассмотрен в установленном порядке. Художественный фильм «Зулейха открывает глаза» режиссера Анашкина произведен без государственной поддержки со стороны Минкультуры России», — заявили РБК в пресс-службе Минкультуры. В министерстве также отметили, что проведение религиоведческой экспертизы не является компетенцией ведомства.

В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев. РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Общество
Чулпан Хаматова

Ранее Духовное сообщество мусульман потребовало извинений от создателей сериала за то, что в картине в качестве имен политзаключенных использовались имена представителей мусульманского духовенства. В ответ на это режиссер сериала Егор Анашкин в программе «Интервью без галстука» назвал перечисление конкретных имен религиозных деятелей абсолютной случайностью, а происходящее — провокацией, когда «кто-то просто хочет поссорить людей и столкнуть их лбами». «Даже если так получилось, то имена прозвучали в контексте репрессированных и в числе духовных деятелей, как героев, святых. Разве кого-то можно обидеть, обозвав его святым? <...> Но если это сравнение кого-то задело, то я готов за это извиниться, потому что это действительно совпадение. Невозможно было знать, что именно эти листы будут зачитываться, а не другие», — заявил он.

В середине апреля сыгравшая в сериале главную роль Чулпан Хаматова сообщила, что после выхода фильма ей начали массово поступать оскорбления. «Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений [и обвинений] в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — сказала она.

«Чулпан — известная личность, исполнительница главной роли, а еще и татарка, и весь негатив льется на нее. На самом деле, все это было ожидаемо. Мы прекрасно понимали, что возмутятся и коммунисты, и фундаменталисты в Татарстане, и еще масса людей, отрицающих сам факт раскулачивания. Для меня оказалось большой новостью, что среди московской интеллигенции много тех, кто спокойно относится к раскулачиванию, считает, что все правильно делали», — говорила РБК продюсер сериала Ирина Смирнова.

Она отметила, что мнения о сериале расходились в зависимости от того, что люди учили в школах и что они знают об истории своей семьи, но авторы проекта уверены, что снимали историческую правду. «Я слышала, что у жителей Татарстана много претензий относительно того, как мы посмели снять сцену секса в мечети. Мы ее сняли, чтобы показать деградацию морали большевистского строя, что советская власть уничижительным образом относилась и к мусульманской, и к православной вере. А не для того, чтобы добавить пикантности сериалу или — упаси бог — оскорбить чувства верующих», — добавила она.

Сериал «Зулейха открывает глаза» сняли по одноименной книге писательницы Гузель Яхиной. Его действие начинается в 1930 году в татарской деревне. У крестьянки Зулейхи, которую сыграла Хаматова, в ходе раскулачивания убивают мужа, после чего саму героиню ссылают в Сибирь. С 13 апреля сериал начал показывать телеканал «Россия 1».

Книга Яхиной была переведена на 20 языков. Автору присудили несколько престижных литературных премий, включая «Большую книгу» и «Ясную Поляну».

Депутат Сергей Гаврилов представляет в Госдуме КПРФ. Широкую известность он получил, когда во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Это вызвало в Грузии массовые протесты, после которых Москва прервала авиасообщение с Тбилиси.
 

Авторы: Виктория Полякова, Майя Бобенко
При участии: Елизавета Ефимович
Теги: сериал, Генпрокуратура, Минкультуры, Чулпан Хаматова, новости РБК
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