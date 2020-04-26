Депутат попросил прокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Думы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов считает, что сериал оскорбляет чувства верующих. «Чувства истинно верующих оскорбить нельзя», — ответил сыгравший в фильме народный артист Сергей Маковецкий

Сергей Гаврилов (Фото: duma.gov.ru)

Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих. Депутат написал также в Министерство культуры, он потребовал от ведомства «прекратить финансирование фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руководителей религиозных организаций».

Недовольство депутата вызвало то, что в сериале были озвучены имена «глубоко уважаемых российских муфтиев — руководителей централизованных религиозных организаций — в качестве политических заключенных, что по существу оскорбляет чувства верующих». В сериале в качестве имен репрессированных были перечислены, в частности, имена председателя Центрального духовного управления мусульман России, верховного муфтия страны Талгата Таджуддина, председателя Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России, муфтия Равиля Гайнутдина, а также татарского богослова XIX века Шигабутдина Марджани и др.

«Российское телевидение продолжает показывать в сложное время эпидемии коронавируса и перед Днем Победы, когда есть потребность в патриотических произведениях, такие фильмы и сериалы, которые односторонне, предвзято и даже искаженно показывают историю нашей страны», — заявил Гаврилов. Таким образом он оценил показ на канале «Россия 1» сериала «Зулейха открывает глаза», в котором рассказывается о судьбе раскулаченных крестьян в Татарстане.

Сыгравший в сериале народный артист России Сергей Маковецкий в беседе с РБК отметил, что «чувства истинно верующих оскорбить нельзя». «И, кроме всего прочего, это только кино», — добавил он.

«Запрос председателя комитета Сергея Гаврилова поступил в ведомство 24 апреля и будет рассмотрен в установленном порядке. Художественный фильм «Зулейха открывает глаза» режиссера Анашкина произведен без государственной поддержки со стороны Минкультуры России», — заявили РБК в пресс-службе Минкультуры. В министерстве также отметили, что проведение религиоведческой экспертизы не является компетенцией ведомства.