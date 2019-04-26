В Нальчике задержали готовившего теракт участника баксанской бандгруппы

Спецслужбам удалось задержать в Кабардино-Балкарии боевика, готовившего теракт на Северном Кавказе

Фото: ФСБ РФ

Экстремист, которого накануне сотрудникам ФСБ вместе с полицейскими, удалось задержать в Нальчике, являлся членом «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сообщение ЦОС ФСБ.

Указания он получал от находящихся в Сирии пособников террористов. В частности, боевик должен был совершить резонансный теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Бомба была обнаружена в его квартире.

Имя задержанного не называется. Известно, что он входил в так называемую баксанскую бандгруппу, которая действовала на территории Кабардино-Балкарии несколько лет назад. Как указывают в ФСБ, в ней он тоже занимался созданием взрывных устройств, использовавшихся при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году, атаке против сотрудников правоохранительных органов в 2009–2012 годах.

Баксанская группировка была разгромлена в 2011–2012 годах, тогда же были убиты ее главари Казбек Ташуев и Залим Тутов. Задержанный же в Нальчике боевик остался на свободе и стал устанавливать контакты с международными террористами.

23 апреля ФСБ сообщила о задержании членов ИГ в Махачкале и Грозном. Указывалось, что пять боевиков, связанных с международными террористами, готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов в столице Чечни, а также в Каспийске. У экстремистов изъяли компоненты для изготовления бомб, револьвер кустарного производства, гранаты, боевые ножи, магазины к автомату Калашникова и десятки патронов различного калибра.