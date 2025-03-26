Минпросвещения подготовило памятку для противодействия травле в школах

В памятке по борьбе с буллингом указано, что он может быть психологический, материальный, информационный и интерактивный, а ответственность ложится как на школьников, так и на учителей с родителями

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Министерство просвещения опубликовало памятку для учителей, школьников и их родителей по противодействию травле (буллингу). Она подготовлена совместно с Саратовской государственной юридической академией и Центром защиты прав и интересов детей.

В памятке указано, что травля может проявляться психологически в виде насмешек, обзывания, придирок и угроз, а также информационно (сплетни и доносительство), материально (порча личных вещей, рэкет) и интерактивно (кибербуллинг). Лучший способом противодействовать буллингу, по мнению авторов памятки, — поддержание добрых отношений и взаимное уважение.

Фото: Центр защиты прав и интересов детей Фото: Центр защиты прав и интересов детей Фото: Центр защиты прав и интересов детей Фото: Центр защиты прав и интересов детей

В памятке министерство напомнило, что статья 21 Конституции закрепляет права каждого человека на уважение личности и человеческого достоинства. Также в документе перечислены возможные наказания за действия несовершеннолетних, в случае привлечения к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности.

В памятке уточняется, что к ответственности могут привлечь также руководителей и работников образовательной организации, если они не будут исполнять свои обязанности и не обеспечивать безопасность учащихся.

«Проявления травли влекут за собой правовые последствия, требуют участия взрослых (педагогов, родителей (законных представителей) в ее немедленном пресечении», — сказано в памятке.

По мнению детского психолога, члена национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов» Натальи Наумовой, очень удобно и полезно, что в памятке собраны все необходимые нормы закона, а также телефоны с указанием, куда звонить и откуда ждать помощи. Теперь родители, которые прежде не сталкивался с травлей своего ребенка, не придется «изобретать велосипед», спрашивать всех своих друзей, знакомых, или искать информацию в интернете, указала она в разговор с РБК.

По словам Наумовой, сейчас в школах буллинг возникает все чаще, а школьные психологи не справляются ситуацией. По ее мнению, причиной этому в том числе является слабая подготовка самих психологов, кроме того, у них может быть мало времени на работу с учениками, которые подвергаются травле. К тому же, сами родители могут не давать согласия на работу с их детьми. В таком случае, если ребенок будет нарушать правила поведения в школе, то у психолога даже не будет возможности с ним поговорить.

Наумова также заметила, что одной из причиной возникновения травли могут быть учителя. «Педагогам важно грамотно себя вести. Некоторые учителя работают по-старинке, не зная психологических особенностей у детей. Они могут вести себя неуважительно по отношению к ученикам, например, высмеивая неуспешного, чем в итоге показывают пример, что можно над кем-то смеяться, над кем-то подшучивать, над кем-то издеваться», — пояснила она.

Профессор Санкт-Петербургской школы социальных наук НИУ ВШЭ Даниил Александров ранее говорил РБК Петербург, что случаев насилия в школах стало больше. «Во-первых, на это влияют социальные сети. Сейчас любое происшествие можно снять на телефон, выложить в интернет и быстро распространить. Причем это не просто случайные записи — появилась целая мода на запись того, что уже устойчиво называют унижением, — сказал он.

В середине февраля в одной из школ Петербурга 13-летние подростки совершили насилие в отношении сверстника с особенностями развития, процесс засняли на видео и распространили в соцсетях.

В Государственной думе разрабатывают законопроект о противодействии буллингу. Как уточнялось в пояснительной записке к документу, для борьбы с травлей в школах предлагают привлекать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Так, если образовательная организация заметит признаки травли, она будет направлять информацию в комиссию, которая должна будет оценить ситуацию. Если факт травли установят, то с ребенком-агрессором проведут «индивидуальную профилактическую работу». Комиссия сможет также дополнительно назначить несовершеннолетнему и его родителям «курс исправления».

В проекте предусмотрены меры и для борьбы с кибербуллингом — предполагалось, что социальные сети должны будут выявлять и блокировать страницы пользователей и информацию, направленные на систематическую травлю других людей.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщал, что законопроект проходит последние межведомственные согласования. По его словам, есть вероятность, что первое чтение законопроекта пройдет в весеннюю сессию.