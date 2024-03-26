Спасатели: под завалами в «Крокус Сити Холле» пострадавших больше нет

Спасатели доложили об отсутствии пострадавших под завалами «Крокуса»

Аварийно-спасательные работы на территории «Крокуса» завершены, МЧС опубликовало предварительный список опознанных погибших, в котором перечислены 120 человек. Всего погибших 139

Спасатели, участвующие в работах на месте теракта в «Крокус Сити Холле», доложили подмосковному губернатору Андрею Воробьеву, что под завалами не осталось пострадавших.

«Работы по спасению, поиску пострадавших завершены. Считаю данный этап завершен. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами. Кинологи отработали, спасатели отработали», — докладывает на видео, которое опубликовал Воробьев, один из спасателей.

По последним данным, число погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» составляет 139 человек, еще более 180 человек получили ранения.

МЧС вечером 26 марта опубликовало предварительный список погибших, в котором перечислены фамилии 120 человек. В ведомстве уточнили, что список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.

Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru

Также МЧС объявило, что разбор завалов в «Крокус Сити Холле» закончен, дальше работы будут вестись «механизированным способом с применением инженерной техники».

На территории сгоревшего концертного зала разобрали более 900 куб. м обрушившихся конструкций, уточнили в ведомстве.