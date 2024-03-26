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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Спасатели доложили об отсутствии пострадавших под завалами «Крокуса»

Спасатели: под завалами в «Крокус Сити Холле» пострадавших больше нет
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Аварийно-спасательные работы на территории «Крокуса» завершены, МЧС опубликовало предварительный список опознанных погибших, в котором перечислены 120 человек. Всего погибших 139
Спасатели доложили об отсутствии пострадавших под завалами «Крокуса»

Спасатели, участвующие в работах на месте теракта в «Крокус Сити Холле», доложили подмосковному губернатору Андрею Воробьеву, что под завалами не осталось пострадавших.

«Работы по спасению, поиску пострадавших завершены. Считаю данный этап завершен. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами. Кинологи отработали, спасатели отработали», — докладывает на видео, которое опубликовал Воробьев, один из спасателей.

По последним данным, число погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» составляет 139 человек, еще более 180 человек получили ранения.

МЧС вечером 26 марта опубликовало предварительный список погибших, в котором перечислены фамилии 120 человек. В ведомстве уточнили, что список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.

Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru

Также МЧС объявило, что разбор завалов в «Крокус Сити Холле» закончен, дальше работы будут вестись «механизированным способом с применением инженерной техники».

На территории сгоревшего концертного зала разобрали более 900 куб. м обрушившихся конструкций, уточнили в ведомстве.

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Теги
Андрей Гатинский, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
МЧС Крокус Сити Холл пострадавшие Андрей Воробьев
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