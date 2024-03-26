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Задержана замруководителя ФТС Елена Ягодкина

Замруководителя ФТС России Елена Ягодкина задержана в Москве
Сюжет
Эксклюзивы РБК
По словам источника РБК, расследование касается начисления таможенных пошлин. Генерала Ягодкину проверяют на причастность к коррупции, добавил собеседник
Елена Ягодкина
Елена Ягодкина (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

В Москве задержана заместитель руководителя ФТС России, генерал-полковник таможенной службы Елена Ягодкина, сообщает источник РБК в правоохранительных органах. Эту информацию также подтверждает телеграм-канал 112.

По словам источника РБК, расследование касается начисления таможенных пошлин, ее проверяют на причастность к коррупции. Претензии следственных органов касаются периода с 2011 по 2019 год, сообщил собеседник РБК. В это время Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России. В кабинете у чиновницы прошли обыски, сказал собеседник РБК.

Источник рассказал, что у следствия возникли претензии к работе с кодами товарной номенклатуры. «Эти коды имеет любой товар, коды некоторых товаров сложно определить однозначно, а по таможенным платежам есть «развилки» - по одной группе товаров платеж составляет 5%, по другой – 15%, и в этом моменте возникает коррупционная составляющая», - объяснил собеседник. Он также отметил, что в данном случае есть несколько эпизодов, касающихся технологического оборудования.

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РБК обратился за комментариями в ФТС, а также направил запросы в центр общественных связей ФСБ и в пресс-службу СК.

Елена Ягодкина родилась в 1975 году в Новосибирске, где в 1997 году окончила Новосибирский государственный аграрный университет. В 1997 году она поступила на работу в таможенные органы. Сначала была инспектором отдела таможенных платежей Новосибирской таможни, а к 2011 году стала заместителем начальника управления — начальником Службы федеральных таможенных доходов Центрального таможенного управления ФТС России.

С августа 2011 года Ягодкина занимала должность первого заместителя начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС , в январе 2018 года воглавила это управление.

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ФТС Елена Ягодкина уголовное дело задержание
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