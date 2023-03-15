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Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников

В Москве умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников
Представитель знаменитой музыкальной династии пианист Владимир Пушечников много лет был концертмейстером Большого театра. Он умер 12 марта после продолжительной болезни

Концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников умер в возрасте 78 лет. Сообщение о смерти размещено на сайте Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных.

«12 марта 2023 года после продолжительной болезни ушел из жизни пианист, концертмейстер Большого театра России <...> Владимир Иванович Пушечников», — говорится в сообщении.

Владимир Пушечников также был профессором кафедры деревянных духовых инструментов Российской академии музыки с 1964 по 2016 год.

Пушечников родился в 1945 году, в семье потомственных музыкантов.

Его отец Иван Пушечников — знаменитый гобоист, 45 лет возглавлял кафедру духовых инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных. Его бабушка Вера Пушечникова была солисткой Харьковского оперного театра, а бабушка Пелагея Пушечникова — профессором Харьковской консерватории по классу фортепиано. Пелагея Пушечникова была знакома с Петром Чайковским — состояла с ним в переписке.

Дети Владимира Пушечникова продолжили семейную традицию.

Его дочь Ольга Пушечникова-Керн — пианистка, завоевавшая золотую медаль Международного конкурса пианистов Вана Клиберна в 2001 году. До нее на конкурсе женщины побеждали лишь однажды — это была Кристина Ортис (Бразилия) в 1969 году. Ольга Керн живет в США.

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Его сын Владимир Керн — пианист и трубач, симфонический и театральный дирижер. Он заведует кафедрой оперной подготовки и оперно-симфонического дирижирования в Государственной классической академии имени Маймонида в Москве.

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