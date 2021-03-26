Депутат опроверг сообщения о запрете не принимать жилье с недоделками

Согласно действующему законодательству, участник долевого строительства может потребовать от застройщика составить акт, в котором указывается несоответствие квартиры требованиям, указанным в законе. Он может отказаться от подписания передаточного акта до тех пор, пока застройщик не устранит недочеты.
«Интерфакс» обратил внимание, что в законопроекте, предложенном депутатами, нет нормы о праве участника долевого строительства отказаться от подписания передаточного акта. Агентство писало, что авторы предлагают новую схему, по которой в случае наличия недочетов составляется акт о несоответствии, затем подписывается передаточный акт на квартиру, а после этого застройщик устраняет недочеты либо возмещает гражданину расходы или уменьшает цену договора.
Как заявил РБК адвокат, руководитель «Агентства недвижимости и юридической безопасности» Кирилл Иванов, сейчас акт приема-передачи квартиры не содержит графы, где бы дольщик мог бы перечислить несоответствия квартиры требованиям. По его словам, это связано с тем, что форму документов разрабатывает застройщик. «На практике грамотные люди берут и в свободном месте пишут от руки, что с данным актом согласен не полностью, потому что есть такие-то недостатки, и перечисляет их. Застройщик, конечно, возмущается, ему, по сути, испортили форму, но деваться некуда», — сказал юрист.
Адвокат добавил, что обязанности подписать передаточный акт у дольщика на данный момент нет, он может отказаться. Тогда происходит разбирательство в судебном порядке. Однако застройщик может попытаться воздействовать на дольщика: не передавать ключи или дать распоряжение охране не пускать в здание, отметил Иванов.
Новая форма, которая зафиксирует недостатки, поможет уменьшить число конфликтов между дольщиками и застройщиками и снизить число доведения исков в суд. «Стороны вместе смогут зафиксировать недостатки, и если застройщик тоже подписывает, это обоюдная бумага, то могут провести дальнейшие переговоры. Если обе стороны подписали, то обе стороны согласились, что есть недостатки. Это поможет вести переговоры в досудебном порядке», — сказал Иванов.
Если квартира сдается с чистовой отделкой (законченным ремонтом), то возможные недочеты, как правило, будет исправлять фирма-подрядчик, которая отвечала за отделку, рассказал РБК Евгений Яшенков, основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры». «Как правило, все недочеты устраняются в течение нескольких рабочих дней, пять–семь дней, в зависимости от тяжести недостатков. 99,9% жильцов устраивает схема, когда просто тебе устраняют недочеты, когда они несущественные, конечно», — сказал он.
Если речь идет о более существенных недостатках, то дольщик может не подписывать передаточный акт, отметил Яшенков. Однако иногда дольщики находятся в ситуации, когда вынуждены принять жилье, несмотря на несоответствия. «Это такая область, где уже либо юристы подключаются, либо застройщик все-таки как-то пытается исправить ситуацию, либо собственник плюет на все. Потому что если ты купил квартиру в ипотеку, где-то еще снимаешь, плюс обращение к юристу — всегда деньги, то минимум несколько месяцев уходит на препирательство с застройщиком, то ты не можешь начать ремонт. И ты находишься в ситуации, когда просто вынужден акт подписать», — сказал он.