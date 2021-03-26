Депутат опроверг сообщения о запрете не принимать жилье с недоделками

Законопроект, который уточняет процедуру передачи квартиры от застройщика покупателю, не лишает граждан права не принимать жилье с недостатками, заявил один из авторов документа

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Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Николаев, один из авторов законопроекта, уточняющего процедуру передачи квартиры от застройщика покупателю, в разговоре с РБК пояснил суть документа.

По словам парламентария, в законопроекте подчеркивается право дольщика требовать от застройщика фиксации нарушений и недоработок в квартирах. «Подобных споров много и поэтому мы посчитали нужным зафиксировать это право, чтобы дольщик мог в закон застройщику указать», — заявил Николаев.

Депутат отметил, что о лишении права отказываться принимать у застройщика квартиры с недостатками речи не идет. «Что касается права отказа от договора — его нельзя отнять. У нас есть Гражданский кодекс, договорные отношения, Конституция в конце концов. Нельзя заставить вас подписывать документы, с которыми вы не согласны», — сообщил парламентарий.

Документ, который предлагает внести изменения в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, был зарегистрирован в нижней палате парламента 23 марта. Соавторами законопроекта стали Михаил Кузьмин и Александр Якубовский из «Единой России» и Сергей Крючек из «Справедливой России».