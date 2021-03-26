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Глава Ростовской области объяснил просчетом проблему с пахнущей водой

Проблема с пахнущей водой из-под крана у жителей некоторых районов Ростовской области возникла из-за «управленческого просчета» при контроле за состоянием воды в реке Дон и Цимлянском водохранилище. Об этом в эфире телепрограммы «Линия губернатора» заявил глава региона Василий Голубев.

По его словам, в этом году проблема «цветения» Дона возникла раньше, чем обычно: не в середине, а в начале марта. Однако установка с угольными фильтрами была смонтирована еще в конце 2020 года, отметил Голубев.

«И здесь нужно было просто внимательнее следить каждодневно за ситуацией», — заявил он.

По словам губернатора, после запуска очистительной установки ситуация с качеством водопроводной воды «заметно изменилась в лучшую сторону». Помимо этого, в регионе работает специально созданная комиссия, которая вместе с Роспотребнадзором должна оценить качество воды, добавил Голубев.

В начале марта жители Ростовской области пожаловались на пахнущую воду из-под крана. Некоторые из них сообщали, что вода стала желтого цвета. 

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Ростовская область водопроводная вода
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