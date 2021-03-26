Путин поручил Госдуме принять законопроект о минимальном доходе должников

Путин поручил Госдуме принять в весеннюю сессию законопроект, который оградит минимальный доход должников от взыскания. Авторы инициативы считают, что она защитит пенсионеров, инвалидов и самозанятых

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Госдума совместно с правительством подготовит законопроект, который защитит минимальный доход граждан от списания за долги. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать Государственной думе подготовить совместно с правительством к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года» проект федерального закона, предусматривающий «защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», — говорится в поручении.

Срок его выполнения — 24 июня. Ответственными назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Законопроект о минимальном гарантированном доходе людей с долгами, на который не может быть наложено взыскание, был внесен в Госдуму в феврале. Авторами инициативы выступила группа депутатов от «Единой России» и сенаторов.