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Путин поручил Госдуме принять законопроект о минимальном доходе должников

Путин поручил Госдуме принять в весеннюю сессию законопроект, который оградит минимальный доход должников от взыскания. Авторы инициативы считают, что она защитит пенсионеров, инвалидов и самозанятых
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Госдума совместно с правительством подготовит законопроект, который защитит минимальный доход граждан от списания за долги. Соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать Государственной думе подготовить совместно с правительством к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года» проект федерального закона, предусматривающий «защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», — говорится в поручении.

Срок его выполнения — 24 июня. Ответственными назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин.

В Думу внесли законопроект о минимальном доходе должников
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Законопроект о минимальном гарантированном доходе людей с долгами, на который не может быть наложено взыскание, был внесен в Госдуму в феврале. Авторами инициативы выступила группа депутатов от «Единой России» и сенаторов.

Поправки предполагают, что в список имущества должника, которое нельзя взыскивать за долги, включат ежемесячный доход гражданина. Этот доход не должен быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по России. На 2021 год показатель установлен на уровне 12,7 тыс. руб.

«Новая норма — это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан», — заявил соавтор законопроекта, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, поправки также коснутся самозанятых и индивидуальных предпринимателей. «В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания», — отметил Турчак.

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В феврале лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов попросил Путина поддержать законопроект. «Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», — ответил президент.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
минимальный уровень дохода долги Владимир Путин Госдума
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