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В Москве задержали следователя по подозрению в краже денег-вещдоков

Были похищены более 25 млн руб. По данным СК, начальник следственного отдела похитил деньги, которые были изъяты в рамках расследования уголовного дела и хранились у него в сейфе

СК по Москве возбудил уголовное дело против начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району в Москве. Его подозревают в краже денег в особо крупном размере, которые были вещественными доказательствами, говорится на сайте СК.

Следствие полагает, что начальник отдела узнал об изъятых в рамках уголовного дела деньгах, которые были помещены в его сейф. «Не позднее февраля 2021 года подозреваемый воспользовался отсутствием посторонних лиц и похитил денежные средства в размере более 25 млн рублей», — сообщило ведомство.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

В середине февраля в Москве закончилось похожее дело о хищении более 50 млн руб., которые проходили как вещественные доказательства по делу о коррупции в «Спецстрое».

Экс-следователю дали восемь лет колонии за хищение ₽50 млн из вещдоков
Общество
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Тверской суд признал бывшего старшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД России Антона Ходько виновным в хищении и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Ходько также должен будет заплатить штраф в размере 500 тыс. руб.

Следствие пришло к выводу, что группа, проводившая обыски (ее возглавлял Ходько), изъяла деньги и поместила их в сейф старшего следователя. Однако Ходько не принял по ним никакого процессуального решения и не сдал их. В итоге, решил СК, следователь присвоил деньги, скрыл постановления об обысках и через некоторое время уволился.

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Деньги принадлежали семье исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» Кадыра Караханова, который фигурировал в одном из дел о коррупции в «Спецстрое».

Автор
Мария Лисицына
СК задержание Москва кража
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