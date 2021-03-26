В Москве задержали следователя по подозрению в краже денег-вещдоков

Были похищены более 25 млн руб. По данным СК, начальник следственного отдела похитил деньги, которые были изъяты в рамках расследования уголовного дела и хранились у него в сейфе

СК по Москве возбудил уголовное дело против начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району в Москве. Его подозревают в краже денег в особо крупном размере, которые были вещественными доказательствами, говорится на сайте СК.

Следствие полагает, что начальник отдела узнал об изъятых в рамках уголовного дела деньгах, которые были помещены в его сейф. «Не позднее февраля 2021 года подозреваемый воспользовался отсутствием посторонних лиц и похитил денежные средства в размере более 25 млн рублей», — сообщило ведомство.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

В середине февраля в Москве закончилось похожее дело о хищении более 50 млн руб., которые проходили как вещественные доказательства по делу о коррупции в «Спецстрое».