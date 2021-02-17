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Экс-следователю дали восемь лет колонии за хищение ₽50 млн из вещдоков

Антона Ходько признали виновным в хищении денег, изъятых как вещественное доказательство в рамках расследования дела о коррупции в «Спецстрое», которое он вел
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Суд приговорил бывшего старшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД России Антона Ходько к восьми годам колонии общего режима, говорится в сообщении московского Тверского суда, поступившем в РБК. Его признали виновным в хищении более чем 50 млн руб. из вещественных доказательств при расследовании дела о коррупции в «Спецстрое».

Кроме лишения свободы Ходько также приговорили к штрафу в размере 500 тыс. руб. и запретили ему занимать должности во власти сроком на 2 года. Его также лишили спецзвания «полковник юстиции».

СК сообщил, что во время предварительного следствия по делу о коррупции в «Спецстрое» были вынесены два постановления об обыске в сейфах у родственников обвиняемого. В ходе обысков группа, которую возглавлял Ходько, изъяла деньги, и позже их поместили на хранение в служебный сейф старшего следователя. Однако последний никакого процессуального решения по ним не принимал и в установленном порядке их не сдал, говорится в сообщении СК.

Бывшего следователя МВД арестовали по делу о растрате 50 млн из вещдоков
Общество
Фото:Максим Григорьев / ТАСС

В итоге следователь присвоил изъятые деньги, а также скрыл два постановления об обысках и через некоторое время уволился из органов полиции, заявляет СК. Там также подчеркивают, что Ходько неоднократно отказывался пройти исследование на полиграфе, ссылаясь на недомогание, хотя врачи не нашли у него противопоказаний. Кроме того, ключи от сейфа, где хранились похищенные деньги, были в единственном экземпляре и хранились у старшего следователя.

Ходько арестовали в октябре 2018 года. Тогда адвокат исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» Кадыра Караханова, который фигурировал в одном из дел о коррупции в «Спецстрое», сообщал РБК, что похищенные деньги принадлежали его семье.

По словам адвоката, пропажа денег обнаружилась после того, как дело передали из следственного управления МВД в Главное военное следственное управление СКР.

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Ходько свою вину не признавал, а его защита утверждала, что он мог затянуть с оформлением и передачей изъятых денег в специальное хранилище из-за большой загрузки.

Авторы
Мария Лисицына, Маргарита Алехина
приговор хищение «Спецстрой» МВД России
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Бывшего следователя МВД арестовали по делу о растрате 50 млн из вещдоков
Общество
Следователя МВД уволили после пропажи 50 млн руб. из хранилища вещдоков
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