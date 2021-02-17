Экс-следователю дали восемь лет колонии за хищение ₽50 млн из вещдоков

Антона Ходько признали виновным в хищении денег, изъятых как вещественное доказательство в рамках расследования дела о коррупции в «Спецстрое», которое он вел

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Суд приговорил бывшего старшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД России Антона Ходько к восьми годам колонии общего режима, говорится в сообщении московского Тверского суда, поступившем в РБК. Его признали виновным в хищении более чем 50 млн руб. из вещественных доказательств при расследовании дела о коррупции в «Спецстрое».

Кроме лишения свободы Ходько также приговорили к штрафу в размере 500 тыс. руб. и запретили ему занимать должности во власти сроком на 2 года. Его также лишили спецзвания «полковник юстиции».

СК сообщил, что во время предварительного следствия по делу о коррупции в «Спецстрое» были вынесены два постановления об обыске в сейфах у родственников обвиняемого. В ходе обысков группа, которую возглавлял Ходько, изъяла деньги, и позже их поместили на хранение в служебный сейф старшего следователя. Однако последний никакого процессуального решения по ним не принимал и в установленном порядке их не сдал, говорится в сообщении СК.

В итоге следователь присвоил изъятые деньги, а также скрыл два постановления об обысках и через некоторое время уволился из органов полиции, заявляет СК. Там также подчеркивают, что Ходько неоднократно отказывался пройти исследование на полиграфе, ссылаясь на недомогание, хотя врачи не нашли у него противопоказаний. Кроме того, ключи от сейфа, где хранились похищенные деньги, были в единственном экземпляре и хранились у старшего следователя.