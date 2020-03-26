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Пандемия коронавируса ,  
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В Белоруссии задержали усомнившегося в данных о коронавирусе журналиста

В отношении главреда издания «Ежедневник» Сергея Сацука завели дело о взятке. За два дня до задержания он опубликовал статью, в которой усомнился в достоверности официальных данных властей Белоруссии по распространению вируса
Сергей Сацук (Фото: ejbelarus / Facebook)

Под Минском задержали главного редактора делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Вечером 25 марта его допросили в Департаменте финансовых расследований в качестве подозреваемого по уголовному делу в присутствии адвоката. О каком именно деле идет речь, не уточняется.

На сайте «Ежедневника» сообщается, что Сацука заподозрили в получении взятки. Также отмечается, что журналисту пока не предъявили обвинение.

Супруга Сацука Жанна рассказала изданию «БелаПАН», что в отношении ее мужа завели дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере). По ее словам, сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания в Минске.

В последнее время Сацук не занимался какими-то громкими темами, сообщила его супруга «Новой Ниве». Она не знает причину его задержания.

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23 марта, за два дня до задержания, на сайте «Ежедневника» была опубликована статья Сацука под заголовком «Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?» В ней главный редактор издания усомнился в достоверности официальных данных белорусских властей о распространении инфекции в стране. Он обратил внимание на данные Минздрава о количестве зараженных (по состоянию на 25 марта в стране зарегистрировали 86 случаев инфицирования), а также на информацию из неофициальных источников о нескольких смертельных случаях от инфекции. Также Сацук напомнил о распоряжении президента Александра Лукашенко, который поручил КГБ разобраться с сайтами и каналами, которые публикуют фейки о смертях от коронавируса в стране. По мнению журналиста, «именно это распоряжение на фоне официально стабильной ситуации в стране дало ясно понять: пора паниковать».

В августе 2019 года Сацук рассказал изданию Naviny.by, что получал в свой адрес угрозы за профессиональную деятельность, в частности за статьи о коррупции в Минздраве Белоруссии.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, журналист
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