В Белоруссии задержали усомнившегося в данных о коронавирусе журналиста

В отношении главреда издания «Ежедневник» Сергея Сацука завели дело о взятке. За два дня до задержания он опубликовал статью, в которой усомнился в достоверности официальных данных властей Белоруссии по распространению вируса

Сергей Сацук (Фото: ejbelarus / Facebook)

Под Минском задержали главного редактора делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Вечером 25 марта его допросили в Департаменте финансовых расследований в качестве подозреваемого по уголовному делу в присутствии адвоката. О каком именно деле идет речь, не уточняется.

На сайте «Ежедневника» сообщается, что Сацука заподозрили в получении взятки. Также отмечается, что журналисту пока не предъявили обвинение.

Супруга Сацука Жанна рассказала изданию «БелаПАН», что в отношении ее мужа завели дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере). По ее словам, сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания в Минске.

В последнее время Сацук не занимался какими-то громкими темами, сообщила его супруга «Новой Ниве». Она не знает причину его задержания.