В Белоруссии задержали усомнившегося в данных о коронавирусе журналиста
Под Минском задержали главного редактора делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Вечером 25 марта его допросили в Департаменте финансовых расследований в качестве подозреваемого по уголовному делу в присутствии адвоката. О каком именно деле идет речь, не уточняется.
На сайте «Ежедневника» сообщается, что Сацука заподозрили в получении взятки. Также отмечается, что журналисту пока не предъявили обвинение.
Супруга Сацука Жанна рассказала изданию «БелаПАН», что в отношении ее мужа завели дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере). По ее словам, сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания в Минске.
В последнее время Сацук не занимался какими-то громкими темами, сообщила его супруга «Новой Ниве». Она не знает причину его задержания.