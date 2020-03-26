Минтруд пообещал с апреля по новому рассчитывать размер больничного

О решении повысить сумму выплат заболевшим в своем телеобращении сообщил президент Владимир Путин

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Новый порядок расчета выплат по больничным листам будет применяться уже с апреля 2020 года. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты России, комментируя соответствующее предложение Владимира Путина, которое он озвучил во время телевизионного обращения днем 25 марта.

Там указали, что идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже МРОТ (₽12130) позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.

По словам главы ведомства Антона Котякова, улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек, а для осуществления выплат понадобится дополнительно около ₽7 млрд.

В ведомстве отметили, что сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж 8 и более лет получают 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы – 60% от среднего заработка. При этом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет 69961, 65 рублей в среднем за месяц при страховом стаже 8 и более лет.

Новые правила получения больничного листа для граждан, которые оказались на карантине после возвращения из-за рубежа, вступили в силу 20 марта. Как сообщили в Минтруде, оформить больничный в связи с карантином можно дистанционно, деньги по нему выплачиваются частями. Первая выплата должна поступить после нахождения на карантине в течение пяти рабочих дней.