NYT назвала признаком бедности потребление цифровых услуг

Человеческое общение становится прерогативой богатых людей, бедные выбирают гаджеты, переставшие быть признаком роскоши, пишет издание

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Активное потребление цифровых услуг в повседневной жизни становится признаком бедности, утверждает ​в своей авторской колонке Нелли Боулз, репортер New York Times, пишущий для издания о технологиях и интернет-культуре. По ее мнению, теперь роскошью и люкс-товаром в современном обществе стал человеческий контакт.

«По мере того как в жизни бедных появляется все больше экранов [гаджетов], они исчезают из жизни богатых. Чем вы богаче, тем больше тратите на то, чтобы быть за кадром», — утверждает журналист. В качестве одного из примеров она приводит нарисованного кота по имени Sox, с которым общается 68-летний пенсионер из Сан-Франциско: виртуальное животное для присмотра за пожилыми было разработано в рамках стартап-проекта Care.Coach. Котом управляют сотрудники компании: они наблюдают за общением мужчины с котом и печатают ответы, которые озвучивает программа. При этом сами работники Care.Coach не находя​тся в США — они живут в Латинской Америке или на Филиппинах. Боулз отмечает, что кота Sox пенсионеру предоставила некоммерческая программа здравоохранения Element Care, для участия в которой у человека должно быть на счету не более $2 тыс.

Подобные программы и активное распространение цифровых услуг приводят к созданию новой реальности, где в категорию товаров люкс попадали не гаджеты и технологии, а человеческое взаимодействие. Об этом свидетельствуют в том числе успех частных школ, ведущих обучение без технологий, отмечает репортер. Она приводит данные исследования по развитию мозга у 11 тыс. детей, проводившегося при поддержке Национального института здравоохранения: согласно исследованию, дети, проводившие более двух часов около экранов тех или иных устройств, получили более низкие баллы по языковым тестам и при оценке способности рассуждать. Кроме того, выяснилось, что у некоторых детей, которые проводят много времени около экранов гаджетов, было зафиксировано преждевременное истончение коры головного мозга.

«Дети бегут к тому, что знают, — к экранам, — говорит профессор социальных исследований науки и техники Массачусетского технологического института Шерри Теркл. — Это все равно что бежать в фастфуд».

«Смартфоны и планшеты стали дешевыми сами по себе. При этом они могут сделать дешевле и многие другие вещи: любое место, в котором можно разместить экран, будь то классы в школах, больницы, аэропорты, рестораны, может таким образом сократить расходы. И любая деятельность, которая может быть произведена на экране, становится дешевле», — пишет Боулз. По ее мнению, эти перемены были быстрыми. В 1980-х годах наличие технологий было признаком богатства и власти. Так, например, пе​рвый Apple Mac в 1984 году стоил $2,5 тыс. (по состоянию на сегодняшний день цена — около $6 тыс.). Сейчас один из наиболее качественных ноутбуков можно купить за $470, сравнивает журналист.