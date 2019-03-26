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BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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NYT назвала признаком бедности потребление цифровых услуг
Человеческое общение становится прерогативой богатых людей, бедные выбирают гаджеты, переставшие быть признаком роскоши, пишет издание
Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Активное потребление цифровых услуг в повседневной жизни становится признаком бедности, утверждает ​в своей авторской колонке Нелли Боулз, репортер New York Times, пишущий для издания о технологиях и интернет-культуре. По ее мнению, теперь роскошью и люкс-товаром в современном обществе стал человеческий контакт.

«По мере того как в жизни бедных появляется все больше экранов [гаджетов], они исчезают из жизни богатых. Чем вы богаче, тем больше тратите на то, чтобы быть за кадром», — утверждает журналист. В качестве одного из примеров она приводит нарисованного кота по имени Sox, с которым общается 68-летний пенсионер из Сан-Франциско: виртуальное животное для присмотра за пожилыми было разработано в рамках стартап-проекта Care.Coach. Котом управляют сотрудники компании: они наблюдают за общением мужчины с котом и печатают ответы, которые озвучивает программа. При этом сами работники Care.Coach не находя​тся в США — они живут в Латинской Америке или на Филиппинах. Боулз отмечает, что кота Sox пенсионеру предоставила некоммерческая программа здравоохранения Element Care, для участия в которой у человека должно быть на счету не более $2 тыс.

Подобные программы и активное распространение цифровых услуг приводят к созданию новой реальности, где в категорию товаров люкс попадали не гаджеты и технологии, а человеческое взаимодействие. Об этом свидетельствуют в том числе успех частных школ, ведущих обучение без технологий, отмечает репортер. Она приводит данные исследования по развитию мозга у 11 тыс. детей, проводившегося при поддержке Национального института здравоохранения: согласно исследованию, дети, проводившие более двух часов около экранов тех или иных устройств, получили более низкие баллы по языковым тестам и при оценке способности рассуждать. Кроме того, выяснилось, что у некоторых детей, которые проводят много времени около экранов гаджетов, было зафиксировано преждевременное истончение коры головного мозга.

«Дети бегут к тому, что знают, — к экранам, — говорит профессор социальных исследований науки и техники Массачусетского технологического института Шерри Теркл. — Это все равно что бежать в фастфуд».

«Смартфоны и планшеты стали дешевыми сами по себе. При этом они могут сделать дешевле и многие другие вещи: любое место, в котором можно разместить экран, будь то классы в школах, больницы, аэропорты, рестораны, может таким образом сократить расходы. И любая деятельность, которая может быть произведена на экране, становится дешевле», — пишет Боулз. По ее мнению, эти перемены были быстрыми. В 1980-х годах наличие технологий было признаком богатства и власти. Так, например, пе​рвый Apple Mac в 1984 году стоил $2,5 тыс. (по состоянию на сегодняшний день цена — около $6 тыс.). Сейчас один из наиболее качественных ноутбуков можно купить за $470, сравнивает журналист.

«Пейджеры были важны, потому что это был знак того, что вы важный, занятой человек, — говорит глава отдела маркетинга в Университете Южной Калифорнии Джозеф Нуньес. — Сегодня, если вы действительно на вершине иерархии, вам не нужно ни перед кем отчитываться».

​Боулз также приводит в качестве примера исследование, которое провела консалтинговая фирма «Институт роскоши». Компания выяснила, что планируемые расходы на такие виды отдыха, как путешествия и походы в рестораны, опережают расходы на покупку конкретных товаров. Исполнительный директор «Института роскоши» Милтон Педраза видит в этом прямое влияние распространения гаджетов.

«Сейчас очень важен сам человек. <...> Интерес вызывают позитивные действия и эмоции, — отмечает Педраза. — Теперь сферы образования, аптеки начинают искать, как сделать такой опыт более человеческим».

На сегодня Россия входит в десятку стран, жители которых активно пользуются цифровыми госуслугами: к ним хотя бы раз в неделю обращается почти половина россиян, свидетельствует данные компании BCG. По этому показателю Россия занимает девятое место в мире и уступает лишь Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Индонезии, Аргентине, Марокко, Малайзии и Китаю. По темпам роста числа пользователей таких услуг Россия — на третьем месте (42%), в то время как в мире показатель составляет лишь 15%.

Несмотря на рост потребления цифровых услуг, уровень цифровой грамотности в России, напротив, снижается, утверждают в Общественной палате.

«Среднее значение индекса составило 4,52 пункта из 10 возможных, на 14,7% меньше в сравнении с прошлым годом (5,99 пункта), — отметил директор региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Гребенников. — Это самый низкий показатель за всю историю измерения индекса цифровой грамотности». По словам Гребенникова, пользователи чувствуют себя слишком уверенно, и это влияет на их безопасность, так как они не могут распознать мошенников в интернете.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: IT-технологии
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