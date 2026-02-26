 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

В новый список вошли 363 профессии. Врачебные специальности, например, увеличились более чем втрое. Среди добавленных, в частности, «травматолог-ортопед», «невролог» и «офтальмолог»

Минтруд выступил с предложением изменить список профессий, по которым в 2026 году можно будет пройти альтернативную гражданскую службу, в новый проект перечня вошли 363 позиции, сообщило ведомство. Соответствующий проект приказа размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Позиции в списке были сформированы на основе предложений федеральных и региональных органов власти.

«Актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. В этот классификатор было добавлено около 1700 позиций, часть из которых теперь будет включена в перечень для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС)», — объяснил Минтруд.

В новой версии перечня АГС многие профессии, которые ранее были представлены в обобщенном виде, теперь разделены на более узкие специализации. Врачебные специальности, например, увеличились более чем втрое. Среди добавленных профессий можно выделить «травматолог-ортопед», «невролог» и «офтальмолог».

Количество организаций, в которых возможно пройти АГС, увеличилось с 1798 до 1927.

«Кроме того, расширен список предприятий и учреждений, где могут нести службу представители малочисленных народов России с учетом их традиционного образа жизни и промыслов», — добавило ведомство.

На службу в МЧС ежегодно будут направлять до 5 тыс. срочников
Общество
Фото:Екатерина Сычкова / URA.ru / Global Look Press

Минтруд ежегодно утверждает список профессий и организаций, в которых можно проходить альтернативную службу. Этот перечень составляется на основе предложений от федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Министерство обороны предоставляет информацию о количестве граждан, для которых было принято решение заменить военную службу по призыву на альтернативную гражданскую службу. На основе этих данных Роструд разрабатывает план направления граждан на альтернативную службу и подбирает для них рабочие места. Когда гражданин прибывает на место прохождения альтернативной службы, работодатель заключает с ним трудовой договор.

Право на прохождение альтернативной гражданской службы вместо военной по призыву закреплено в Конституции. Подать заявление на АГС призывник может, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Также такой варианты службы может выбрать тот, кто относится к одному из коренных малочисленных народов России и ведет традиционный образ жизни.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Минтруд альтернативная служба профессии
