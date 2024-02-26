«Ведомости» узнали, что кабмин поддержал создание гибридных колоний

Правительство поддержало идею Минюста, которая допускает создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа, узнали «Ведомости». Стоимость каждого из них оценивалась в 20 млрд руб.

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минюста, которые допускают создание учреждений объединенного типа (УОТ) в уголовно-исполнительной системе, рассказали «Ведомости» со ссылкой на сопроводительные документы к проекту.

К таким учреждениям будут относиться исправительные колонии, в которых созданы изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО). Законопроект внесет изменения в ст. 6 («Учреждения, исполняющие наказания») закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». Появление подобных учреждений предусмотрено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, которая утверждена правительством 29 апреля 2021 года.

СИЗО отличается от колонии общего режима более строгими условиями содержания. В них находятся обвиняемые во время предварительного следствия в ожидании суда и в период судебных разбирательств. В колонии осужденные уже отбывают наказание, и при их перемещении из одного места отбывания наказания в другое они также могут оказаться в СИЗО. Если осужденному присуждено наказание в виде лишения свободы, то один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима.

В марте 2023 года глава Минюста Константин Чуйченко предложил создать рядом с Читой и Улан-Удэ два учреждения ФСИН, которые включают следственный изолятор и места лишения свободы, освободив города от старых СИЗО. На вопрос президента Владимира Путина, возможно ли вывести здания СИЗО из центров городов, Чуйченко заявил, что «это не просто возможно, а это необходимо, потому что, действительно, эти объекты находятся в очень ветхом состоянии, они сегодня портят городскую среду».

Тогда глава Минюста предлагал создать учреждения общим лимитом 3 тыс. мест (1 тыс. в следственном изоляторе и 2 тыс. для учреждений, связанных с исполнением наказания в виде лишения свободы). Министр отметил, что объединенное учреждение проектируется в Калужской области. В проект, по его подсчетам, закладывалась сумма 20 млрд руб. «По Калуге мы просчитывали — с учетом того, что экономия составит 25–30%, срок окупаемости — где-то десять лет», — отметил он.

Позже, в октябре 2023 года, Чуйченко для решения проблемы ветхих зданий пенитенциарных учреждений в новых регионах предложил также строить учреждения нового типа.