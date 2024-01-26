Минюст признал иноагентами бизнесмена Потапенко и журналиста Трудолюбова

Потапенко ведет свой YouTube-канал, в 2021 пытался баллотироваться в Госдуму. В список иноагентов также внесли издание «Вот так», запущенное польским телеканалом «Белсат»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст включил в список иноагентов бизнесмена Дмитрия Потапенко, журналиста Максима Трудолюбова и проект «Вот так».

В сообщении ведомства говорится, что Потапенко и Трудолюбов сотрудничали с иноагентами и распространяли их материалы. Журналист, который работает в «Медузе» (признана Минюстом иноагентом и нежелательной организацией в России), как заявило министерство, распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и ее армии.

Издание «Вот так» включили в список за то, что оно публиковало недостоверную информацию о решениях органов власти России. Кроме того, учредителем проекта является иностранная организация. Проект «Вот так» запустил польский телеканал «Белсат» (принадлежит польской госкомпании TVP), ориентированный на жителей Белоруссии.

Потапенко в молодости работал в морге и санитаром в психбольнице, а также перепродавал пластинки и торговал на «Горбушке». В 1990-х занялся бизнесом, создал сеть магазинов электроники «Тусар», позднее был управляющим сбытовой сети «Пятерочки» в Москве и области, управляющим партнером Management Development Group Inc. В 2015 году Потапенко, выступая на Московском экономическом форуме в 2015 году, когда раскритиковал экономическую политику в России, сравнив диалог власти и бизнеса с «диалогом мясника с коровой». В 2021 году собирался баллотироваться в Госдуму, однако Верховный суд отменил его регистрацию. Потапенко ведет свой YouTube-канал, на который подписаны более 1 млн человек.

На прошлой неделе в реестр иноагентов внесли экоактивистку и политика Евгению Чирикову и социолог Григорий Юдин. На сегодняшний день в списке иноагентов 757 человек и организаций.

