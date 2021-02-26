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Общество ,  
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Минздрав опроверг планы купить лишь половину нужных лекарств от гемофилии

В ведомстве объяснили, что тендеры, на которых будет закупаться половина нужного объема лекарств, размещены в помощь недавно созданному Центру лекарственного обеспечения. Он позже закупит остатки препаратов от гемофилии
Фото: Rui Vieira / PA Wire / PA Images / ТАСС
Фото: Rui Vieira / PA Wire / PA Images / ТАСС

Все препараты, включенные в перечень высокозатратных нозологий, будут закуплены государством в полном объеме, часть из них закупается от имени Минздрава, часть — от имени Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, его комментарий предоставила РБК пресс-служба министерства.

Таким образом в Минздраве прокомментировали сообщения о том, что ведомство планирует закупить только половину нужных лекарств для лечения гемофилии типа А (наиболее распространенной формы гемофилии). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные торгов.

В рамках госзакупок планируется приобрести такие препараты, как антиингибиторный коагулянтный комплекс (АИК), октоког альфа, симоктоког альфа и эмицизумаб.

Минздрав закупит только половину нужного объема лекарств от гемофилии
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Исходя из консолидированных запросов регионов на 2021 год, антиингибиторного коагулянтного комплекса необходимо 31,22 млн международных единиц (МЕ), однако закупка проводится только на 18 млн МЕ.

Потребность регионов в октокоге альфа и симоктокоге альфа составляет 367 млн МЕ, однако тендеры размещены только на 186,5 млн МЕ. Эмицизумаба регионы запросили 1,22 млн мг, но в закупках фигурируют 0,61 млн мг.

В Минздраве пояснили, что в прошлом году был создан Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, который будет заниматься закупкой медикаментов в рамках федеральных программ.

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«В настоящее время там завершаются организационные мероприятия, центр уже начал производить закупки, выступая государственным заказчиком лекарственных препаратов. Но чтобы точно не допустить сбоев в лекарственном обеспечении граждан в переходный период, министр здравоохранения Михаил Мурашко дал указание произвести закупки от имени Минздрава для обеспечения части годовой потребности уже сейчас», — объяснили размещение тендеров в ведомстве.

Остаток годовых объемов необходимых лекарств будет обеспечивать центр.

Пациенты с гемофилией пожаловались Мишустину на перебои с лекарствами
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Минздраве также опровергли сообщения о том, что урезанные закупки проводятся из-за проблем с финансированием. Такое мнение высказывал «Коммерсанту» президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев. Он отмечал, что в программу высокозатратных нозологий, в которую входят все указанные в закупках лекарства от гемофилии, добавили новые болезни, однако финансирование осталось прежним. По его словам, похожая ситуация складывается и с дорогими лекарствами от других болезней из программы.

«<...> все пациенты, получающие лекарства в рамках программы высокозатратных нозологий, получат их в полном объеме. Проблем с финансированием программы нет», — заявили в министерстве.

В сентябре Жулев направлял премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором сообщал, что больные гемофилией столкнулись с проблемой в обеспечении жизненно важными лекарствами, в том числе октокогом альфа и эмицизумабом. Тогда президент Всероссийского общества гемофилии высказывал предположение, что проблема с препаратами возникает из-за ограничения перевода пациентов на лечение этими препаратами для того, чтобы не допускать увеличения трат.

Авторы
Егор Губернаторов, Мария Лисицына
госзакупки Минздрав лекарства
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