Минздрав опроверг планы купить лишь половину нужных лекарств от гемофилии

В ведомстве объяснили, что тендеры, на которых будет закупаться половина нужного объема лекарств, размещены в помощь недавно созданному Центру лекарственного обеспечения. Он позже закупит остатки препаратов от гемофилии

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Все препараты, включенные в перечень высокозатратных нозологий, будут закуплены государством в полном объеме, часть из них закупается от имени Минздрава, часть — от имени Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, его комментарий предоставила РБК пресс-служба министерства.

Таким образом в Минздраве прокомментировали сообщения о том, что ведомство планирует закупить только половину нужных лекарств для лечения гемофилии типа А (наиболее распространенной формы гемофилии). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные торгов.

В рамках госзакупок планируется приобрести такие препараты, как антиингибиторный коагулянтный комплекс (АИК), октоког альфа, симоктоког альфа и эмицизумаб.

Исходя из консолидированных запросов регионов на 2021 год, антиингибиторного коагулянтного комплекса необходимо 31,22 млн международных единиц (МЕ), однако закупка проводится только на 18 млн МЕ.