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SSJ «Аэрофлота» вернулся в Москву из-за проблем с двигателем

Вылетевший в Пермь SSJ100 пролетел около 100 км, после чего экипаж принял решение развернуться. Лайнер благополучно приземлился в Шереметьево
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Экипаж SSJ100, который вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Пермь, принял решении о возвращении в Москву. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, причиной стали возникшие проблемы с двигателем.

По данным ТАСС, лайнер сел в Москве около 19:20 мск. Источник агентства уточнил, что у самолета была зафиксирована вибрация в одном из двигателей. Об этом же сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах.

По данным онлайн-табло Шереметьево, SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU-1204, вылетел из Москвы в 17:55 мск.

По данным Flighradar24, самолет долетел до границы Московской и Владимирской областей, после чего развернулся и направился обратно к Шереметьево.

РБК обратился за комментарием в «Аэрофлот».

17 февраля Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind Airlines, который вылетел из Уфы на остров Пхукет, вместо Таиланда направился в Москву. Причиной случившегося стало срабатывание сигнализатора неплотного закрытия багажного отсека.

Объясняя, почему экипаж после смены курса полетел именно в Москву, в Nordwind Airlines объяснили, что Шереметьево является аэропортом базирования авиакомпании.

Автор: Артем Филипенок
Теги: SSJ 100, экстренная посадка
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