SSJ «Аэрофлота» вернулся в Москву из-за проблем с двигателем

Вылетевший в Пермь SSJ100 пролетел около 100 км, после чего экипаж принял решение развернуться. Лайнер благополучно приземлился в Шереметьево

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Экипаж SSJ100, который вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Пермь, принял решении о возвращении в Москву. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, причиной стали возникшие проблемы с двигателем.

По данным ТАСС, лайнер сел в Москве около 19:20 мск. Источник агентства уточнил, что у самолета была зафиксирована вибрация в одном из двигателей. Об этом же сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах.

По данным онлайн-табло Шереметьево, SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU-1204, вылетел из Москвы в 17:55 мск.

По данным Flighradar24, самолет долетел до границы Московской и Владимирской областей, после чего развернулся и направился обратно к Шереметьево.

РБК обратился за комментарием в «Аэрофлот».