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В авиакомпании объяснили посадку в Москве самолета из Уфы в Таиланд

В Nordwind Airlines заявили о ложном срабатывании датчика. По данным «РИА Новости», у самолета сработал сигнализатор неплотного закрытия багажного отсека. Boeing 777-200 уже вылетел из Шереметьево в Пхукет
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал из Уфы на Пхукет (Таиланд), сменил курс после взлета из-за ложного срабатывания датчика. Об этом РБК сообщил представитель перевозчика.

Уточняется, что после дозаправки в Москве самолет вылетел в Таиланд, опасности для полета нет. «Пассажиров накормили в воздухе, в Москве заправились и отправились на курорт», — заявили в компании, добавив, что «экипажи в Москве у нас, здесь база».

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что у самолета сработал сигнализатор неплотного закрытия багажного отсека. Командир экипажа принял решение посадить его в аэропорту базирования, Шереметьево, для диагностики оборудования, заявил собеседник агентства. Он также сообщил, что на борту были 423 человека, включая 12 членов экипажа.

Как заявили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, Boeing 777-200 был перенаправлен в московский аэропорт Шереметьево по техническим причинам, откуда должен был вылететь в Таиланд в 07:05 мск.

По данным UFA1.ru, самолет после взлета в 02:00 по местному времени (00:00 мск) начал кружить над Уфой и в итоге направился в Москву из-за технической неисправности.

Авторы: Кристина Астафурова, Мария Кокорева
Теги: Уфа, Таиланд, Nordwind
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