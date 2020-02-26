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Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

Дипломаты заявили, что в соответствии с Венской конвенцией они не обязаны платить британские налоги. В посольстве отметили, что аналогичного мнения придерживаются представители еще 82 стран, в том числе США и большинства членов ЕС
Фото: Toby Melville / Reuters

Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение британских парламентариев о многомиллионной задолженности российских дипломатов за въезд в центр Лондона. В соответствии с данными, которые опубликованы на сайте законодательного органа, всего сотрудники дипмиссии не заплатили £5,7 млн.

Пресс-секретарь посольства России заявил РБК, что Венская конвенция о дипломатических сношениях обязывает дипломатов соблюдать правила дорожного движения, режим парковки и не ездить в состоянии алкогольного опьянения. Однако этот же документ освобождает дипмиссии от уплаты установленных в стране пребывания «налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных».

Сбор за въезд в центр Лондона в посольстве охарактеризовали именно как налог. «Такова единодушная позиция аккредитованных в Лондоне иностранных посольств», — заявил РБК пресс-секретарь российской дипмиссии.

«Хотели бы подчеркнуть, что британские дипломаты в России также в полном объеме пользуются установленными Венской конвенцией привилегиями и иммунитетами», — отметил он.

Посольство России вошло в топ должников по плате за въезд в центр Лондона
Политика

В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.

Более £1 млн не заплатили в том числе посольства Японии, Китая, Германии, Польши, Казахстана, Франции, Испании, Румынии, Украины.

По данным мэрии Лондона, стоимость въезда в центр британской столицы в будние дни с 7:00 до 18:00 составляет £11,50 (около 970 руб.).

Авторы: Артем Филипенок, Майя Бобенко
Теги: Посольство России в Великобритании
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Посольство России вошло в топ должников по плате за въезд в центр Лондона
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