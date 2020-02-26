Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

Дипломаты заявили, что в соответствии с Венской конвенцией они не обязаны платить британские налоги. В посольстве отметили, что аналогичного мнения придерживаются представители еще 82 стран, в том числе США и большинства членов ЕС

Фото: Toby Melville / Reuters

Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение британских парламентариев о многомиллионной задолженности российских дипломатов за въезд в центр Лондона. В соответствии с данными, которые опубликованы на сайте законодательного органа, всего сотрудники дипмиссии не заплатили £5,7 млн.

Пресс-секретарь посольства России заявил РБК, что Венская конвенция о дипломатических сношениях обязывает дипломатов соблюдать правила дорожного движения, режим парковки и не ездить в состоянии алкогольного опьянения. Однако этот же документ освобождает дипмиссии от уплаты установленных в стране пребывания «налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных».

Сбор за въезд в центр Лондона в посольстве охарактеризовали именно как налог. «Такова единодушная позиция аккредитованных в Лондоне иностранных посольств», — заявил РБК пресс-секретарь российской дипмиссии.

«Хотели бы подчеркнуть, что британские дипломаты в России также в полном объеме пользуются установленными Венской конвенцией привилегиями и иммунитетами», — отметил он.