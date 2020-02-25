Посольство России вошло в топ должников по плате за въезд в центр Лондона

Дипломаты из десятков стран постоянно не платят за въезд в центр британской столицы. С 2003 года общий долг посольств и других иностранных представительств превысил £116 млн. Россия оказалась в пятерке лидеров

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Российское посольство в Великобритании оказалось в пятерке крупнейших должников по оплате въезда транспорта в центр Лондона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского парламента. Общая сумма долга диппредставительств и международных организаций за въезд в центр британской столицы с февраля 2003 по декабрь 2018 года достигла £116,8 млн.

Лидером оказалось посольство США: более 102 тыс. случаев неоплаченного въезда на общую сумму £12,4 млн. Далее следуют Япония (£8,5 млн), Нигерия (£7 млн), Индия (£6 млн). Замыкают пятерку российские дипломаты — более 48 тыс. случаев на общую сумму £5,7 млн.

В десятку «штрафников» вошли также Китай, Германия, Польша, Гана и Казахстан. Всего в списке значатся диппредставительства 83 стран.

РБК направил запрос в российское посольство в Лондоне.

Должностные лица МИД Великобритании уже провели встречи с представителями «ряда дипломатических миссий и международных организаций по поводу задолженности по штрафам», отмечается в сообщении на сайте парламента. О результатах этих встреч не сообщается. В 2019 году британские власти обратились в дипломатические представительства и международные организации, «предоставив им возможность либо погасить непогашенные долги, либо обжаловать конкретные штрафы, если они посчитают, что они были зарегистрированы неправильно». О результатах этих обращений информации пока нет.