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Башню «Федерация Восток» в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе

По неофициальной информации, из 96-этажного здания эвакуировали около 1100 человек. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС
Фото: АГН «Москва»

Из 96-этажной башни «Федерация Восток» в «Москва-Сити» днем 26 февраля эвакуировали около 1100 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его информации, поводом для этого стало анонимное сообщение об угрозе взрыва.

Об эвакуации из башни из-за сообщения о минировании пишет также агентство «Москва» со ссылкой на источник. «Неизвестные анонимно сообщили о минировании башни «Федерация Восток». Людей эвакуируют из здания», — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК сообщили, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия на помощь сотрудникам полиции.

«По линии 02 поступила информация, в соответствии с которой мы ограничили доступ посетителей. В настоящее время сотрудники служб МЧС и полиции проводят специальные мероприятия», — сообщили РБК в пресс-службе башни «Федерация».

По данным агентства «Москва», помимо башни в «Москва-Сити», неизвестные также сообщили о минировании храма Христа Спасителя, здания Люблинского, Лефортовского, Басманного, Чертановского и Коптевского судов.

По данным ФСБ, для отправки ложных сообщений о минировании использовались по меньшей мере пять зарубежных почтовых серверов: Protonmail, Startmail, Guerrillamail, Cock, а также Tutanota.
 

Авторы: Артем Филипенок, Роман Кирьянов
Теги: «Москва-Сити»
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