Силуанов назвал условия снижения ставки по ипотеке

Правительство планирует к концу года снизить средний размер ставки по ипотеке до 8%. Для этого оно предложит ЦБ снизить требования к банкам по резервированию и оценке рисков по таким кредитам

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Правительство предлагает ЦБ снизить требования к банкам по резервированию и оценке рисков по ипотечным кредитам, заявил министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопросы читателей РБК. Власти рассчитывают, что это позволит снизить среднюю ставку по ипотеке до 8% к концу 2020 года.

«Справедливо критикуют и правительство, да и банковскую сферу, когда у нас инфляция ниже 3% [в годовом выражении] — сейчас она вообще где-то 2,5% — а ставки по ипотеке около 9%», — сказал министр.

«Почему [ставки] такие высокие? Сегодня существуют требования по резервированию, по оценке рисков, по соответствующему созданию резервов коммерческих банков», — отметил Силуанов. Минфин подготовил перечень предложений, в первую очередь касающихся ЦБ, по смягчению существующих регуляторных требований, рассказал он.

Например, сейчас банк обязан cоздавать 100%-ные резервы по выдаваемым гражданам ипотечным кредитам, хотя в других странах такие займы резервируются на 20-30%, отметил министр, на 100% российские банки вынуждены резервировать и выпуски ипотечных бумаг. Помимо смягчения требований к созданию резервов, по словам Силуанова, правительство должно разработать для банков «стандартный пакет по привлечению ипотечного кредита»: если банк следует всем требованиям, можно говорить о снижении рисков за соответствующий заем и снижении оценки риска по нему со стороны коммерческого банка.

«Снижение ипотеки это, конечно, снижение ставок, в первую очередь, в экономике банковских ставок. Второе — это снижение риск-весов и взвешивание рисков-весов по ипотечным кредитам. Мы будем работать на поляне вместе с Центральным банком. Ну и, конечно, это вопрос и поддержки льготных категорий, которое государство определяет. Это в первую очередь семьи с детьми», — отметил министр. Сейчас семьи с двумя и более детьми могут взять ипотеку под 6%, а на Дальнем Востоке — под 2%, напомнил он. Кроме того, ипотеку под ставку ниже 8% уже на текущий момент выдает банк "Дом.РФ", добавил Силуанов.