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Силуанов назвал условия снижения ставки по ипотеке

Правительство планирует к концу года снизить средний размер ставки по ипотеке до 8%. Для этого оно предложит ЦБ снизить требования к банкам по резервированию и оценке рисков по таким кредитам
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Правительство предлагает ЦБ снизить требования к банкам по резервированию и оценке рисков по ипотечным кредитам, заявил министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопросы читателей РБК. Власти рассчитывают, что это позволит снизить среднюю ставку по ипотеке до 8% к концу 2020 года.

«Справедливо критикуют и правительство, да и банковскую сферу, когда у нас инфляция ниже 3% [в годовом выражении] — сейчас она вообще где-то 2,5% — а ставки по ипотеке около 9%», — сказал министр. 

«Почему [ставки] такие высокие? Сегодня существуют требования по резервированию, по оценке рисков, по соответствующему созданию резервов коммерческих банков», — отметил Силуанов. Минфин подготовил перечень предложений, в первую очередь касающихся ЦБ, по смягчению существующих регуляторных требований, рассказал он.

Например, сейчас банк обязан cоздавать 100%-ные резервы по выдаваемым гражданам ипотечным кредитам, хотя в других странах такие займы резервируются на 20-30%, отметил министр, на 100% российские банки вынуждены резервировать и выпуски ипотечных бумаг. Помимо смягчения требований к созданию резервов, по словам Силуанова, правительство должно разработать для банков «стандартный пакет по привлечению ипотечного кредита»: если банк следует всем требованиям, можно говорить о снижении рисков за соответствующий заем и снижении оценки риска по нему со стороны коммерческого банка.

«Снижение ипотеки это, конечно, снижение ставок, в первую очередь, в экономике банковских ставок. Второе — это снижение риск-весов и взвешивание рисков-весов по ипотечным кредитам. Мы будем работать на поляне вместе с Центральным банком. Ну и, конечно, это вопрос и поддержки льготных категорий, которое государство определяет. Это в первую очередь семьи с детьми», — отметил министр. Сейчас семьи с двумя и более детьми могут взять ипотеку под 6%, а на Дальнем Востоке — под 2%, напомнил он. Кроме того, ипотеку под ставку ниже 8% уже на текущий момент выдает банк "Дом.РФ", добавил Силуанов.

«Я уверен, что мы в этом году, к концу года, должны вот этот средний 9%-ный размер ставки по ипотеке снизить, ну… до 8%. Я во всяком случае надеюсь, что с мерами, которые будет предлагать правительство Российской Федерации, и будем просить Центральный банк, мы сможем существенно понизить стоимость кредитов», — заключил министр.

РБК направил запрос в ЦБ.

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке
Экономика

В начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ипотека остается слишком дорогой для россиян. Средняя ставка по ней в декабре 2019 года опустилась до 9%, но по-прежнему является «бременем даже для семей со средними доходами, которые решаются на займы банков», признал он и добавил, что с такой ипотечной ставкой власти не смогут помочь людям улучшить жилищные условия, то есть не выполнят одну из национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Ставки по ипотеке, по мнению Мишустина, должны опуститься как минимум ниже 8%. Для этого правительство должно лишить банки возможности «накручивать ставку», в частности, необходимо оптимизировать их резервы и операционные затраты и уточнить правила кредитования застройщиков, заявил Мишустин. Кроме того, нужно стимулировать жилищное строительство и повышать эффективность использования земли, добавил премьер.

Согласно майскому указу Владимира Путина, ставка по ипотеке должна снизиться до 8% к 2024 году. В ноябре 2019 года агентство НКР по итогам 2020 года прогнозировало ставку на уровне 8,5%.

Как показал опрос Райффайзенбанка, у 38% россиян, планирующих в ближайший год взять ипотеку, нет денег на первый взнос. При этом 20% опрошенных намереваются взять средства из материнского капитала, 13% — продать другое имущество, 10% — взять потребительский кредит. 

ЦБ с июня 2019 года поступательно снижал ключевую ставку, в совокупности на 1,75 п.п. — до 6% годовых. Вслед за последним снижением, 6 февраля, банки начали опускать ставки по ипотеке. 11 февраля ВТБ и Альфа-банк опустили ставки до 7,9 и 7,99% на готовое и строящееся жилье соответственно.

Авторы: Татьяна Ломская, Михаил Юшков
Теги: снижение ставок, ипотека, Антон Силуанов
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