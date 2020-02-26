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СМИ сообщили о планах Госдумы разрешить уничтожение незаконного алкоголя

Речь идет об алкоголе, который изымают правоохранительные и надзорные органы в ходе проверок. «Известия» пишут, что Госдума может принять законопроект до конца этого года
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

До конца этого года Госдума может принять законопроект, предусматривающий уничтожение изъятого или конфискованного алкоголя, который стал предметом административных нарушений. Об этом со ссылкой на источники в нижней палате парламента пишут «Известия».

Документ должен узаконить уничтожение алкоголя, который был изъят при проверках таможенников, МВД и региональных властей. Сейчас разрешается уничтожать только контрафактный алкоголь. Теперь меру хотят распространить на всю незаконную спиртосодержащую продукцию.

Правительство 6 февраля одобрило проект федерального закона «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как следует из электронной базы документов Госдумы, 11 февраля законопроект был зарегистрирован, а на следующий день принят на рассмотрение профильным комитетом законодательного органа. Совет Госдумы включил его в примерную программу работы на март этого года.

Как заявил «Известиям» Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев, если не определить судьбу изъятого алкоголя, то он может стать предметом спекуляций и незаконной торговли. С ним согласен и заместитель председателя профильного комитета Госдумы Денис Кравченко. «Бюджетные средства не должны тратиться на хранение изъятой продукции на складах», — сказал он.

Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил «Известиям», что контрафакт, который обнаруживают во время проверок затем возвращается в торговый оборот, а рынок незаконной продукции составляет около 60-70%. «Мы уже неоднократно прослеживали судьбы бутылок, которые ходят по кругу», — пояснил Хамзаев.

Против законодательной инициативы выступают КПРФ и ЛДПР. По словам коммуниста Николая Асрефьева, изъятую продукцию нужно пускать в перепроизводство. Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников также считает, что с незаконным алкоголем нужно бороться, но нельзя уничтожать. Калашников предложил пускать контрафакт для производства очистительных средств для машин или на технические нужды. «А если это качественный алкоголь, то его нужно национализировать и пустить на реализацию», — заключил сенатор.

Автор: Михаил Котляр
Теги: алкоголь, контрафакт, уничтожение, Госдума
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