СМИ сообщили о планах Госдумы разрешить уничтожение незаконного алкоголя
До конца этого года Госдума может принять законопроект, предусматривающий уничтожение изъятого или конфискованного алкоголя, который стал предметом административных нарушений. Об этом со ссылкой на источники в нижней палате парламента пишут «Известия».
Документ должен узаконить уничтожение алкоголя, который был изъят при проверках таможенников, МВД и региональных властей. Сейчас разрешается уничтожать только контрафактный алкоголь. Теперь меру хотят распространить на всю незаконную спиртосодержащую продукцию.
Правительство 6 февраля одобрило проект федерального закона «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Как следует из электронной базы документов Госдумы, 11 февраля законопроект был зарегистрирован, а на следующий день принят на рассмотрение профильным комитетом законодательного органа. Совет Госдумы включил его в примерную программу работы на март этого года.
Как заявил «Известиям» Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев, если не определить судьбу изъятого алкоголя, то он может стать предметом спекуляций и незаконной торговли. С ним согласен и заместитель председателя профильного комитета Госдумы Денис Кравченко. «Бюджетные средства не должны тратиться на хранение изъятой продукции на складах», — сказал он.