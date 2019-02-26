РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления

Кадровые решения приняты по итогам заседания Священного синода РПЦ. Сменился и наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Митрополит Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофий освобожден от должности управляющего делами московской патриархии. Решение принято по итогам прошедшего во вторник заседания Священного синода РПЦ, сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В сообщении уточняется, что прошение митрополита об уходе с должности было подано «в связи со значительно возросшим за последнее время объемом работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии».

Новый управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший до этого должность заместителя управделами, сказано в сообщении.

Кроме того, Синод принял решение освободить митрополита Рязанского и Михайловского Марка от должности председателя финансово-хозяйственного управления московской патриархии. Причины не называются, но отмечается, что решение принято «с благодарностью за понесенные труды». Его сменит митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.