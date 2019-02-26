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РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления
Кадровые решения приняты по итогам заседания Священного синода РПЦ. Сменился и наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Митрополит Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофий освобожден от должности управляющего делами московской патриархии. Решение принято по итогам прошедшего во вторник заседания Священного синода РПЦ, сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В сообщении уточняется, что прошение митрополита об уходе с должности было подано «в связи со значительно возросшим за последнее время объемом работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии».

Новый управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший до этого должность заместителя управделами, сказано в сообщении.

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Кроме того, Синод принял решение освободить митрополита Рязанского и Михайловского Марка от должности председателя финансово-хозяйственного управления московской патриархии. Причины не называются, но отмечается, что решение принято «с благодарностью за понесенные труды». Его сменит митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.

Еще одно кадровое решение касается Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Прежний наместник лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност освобожден от этой должности с сохранением за ним обязанностей викария Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Каширский» и председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству. Новым наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом «Сергиево-Посадский» был назначен епископ Бронницкий Парамон, викарий Патриарха Московского и всея Руси, сказано в сообщении.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: РПЦ, Церковь, кадровые перестановки
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