РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления

Митрополит Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофий освобожден от должности управляющего делами московской патриархии. Решение принято по итогам прошедшего во вторник заседания Священного синода РПЦ, сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
В сообщении уточняется, что прошение митрополита об уходе с должности было подано «в связи со значительно возросшим за последнее время объемом работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии».
Новый управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший до этого должность заместителя управделами, сказано в сообщении.
Кроме того, Синод принял решение освободить митрополита Рязанского и Михайловского Марка от должности председателя финансово-хозяйственного управления московской патриархии. Причины не называются, но отмечается, что решение принято «с благодарностью за понесенные труды». Его сменит митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.