Силовики провели обыски у бывшего премьера Карачаево-Черкесии

У бывшего премьера КЧР, начальника ФКУ «Налог-Сервис» по СКФО Руслана Казанокова проходят обыски в рамках расследования дела Арашуковых, рассказали источники РБК. Ранее СК сообщил о проведении 70 обысков в 22 городах

Руслан Казаноков (Фото: kchr.ru)

На рабочем месте и дома у бывшего премьер-министра Карачаево-Черкесии Руслана Казанокова проходят обыски, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования дела Арашуковых.

Во время обысков Казаноков был на работе в Ставрополе, в данный момент он возглавляет ФКУ «Налог-Сервис» по СКФО Федеральной налоговой службы, отметил собеседник РБК, знакомый с ходом расследования. По его словам, Казаноков «очень близко общался [с Арашуковыми] в последнее время».

Это подтвердил РБК второй собеседник, знакомый с ходом расследования. Обыски проходят в рамках уголовного дела в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, а также их сообщников, отметили источники.

Казаноков дважды возглавлял правительство КЧР — в 2003–2005 и в 2015–2016 годах. С 2005 по 2015 год руководил управлением Налоговой службы по республике. В мае жители КЧР попросили главу государства наградить Казанокова орденом «За заслуги перед Отечеством».