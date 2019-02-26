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Дело клана Арашуковых ,  
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Силовики провели обыски у бывшего премьера Карачаево-Черкесии
У бывшего премьера КЧР, начальника ФКУ «Налог-Сервис» по СКФО Руслана Казанокова проходят обыски в рамках расследования дела Арашуковых, рассказали источники РБК. Ранее СК сообщил о проведении 70 обысков в 22 городах
Руслан Казаноков (Фото: kchr.ru)

На рабочем месте и дома у бывшего премьер-министра Карачаево-Черкесии Руслана Казанокова проходят обыски, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования дела Арашуковых.

Во время обысков Казаноков был на работе в Ставрополе, в данный момент он возглавляет ФКУ «Налог-Сервис» по СКФО Федеральной налоговой службы, отметил собеседник РБК, знакомый с ходом расследования. По его словам, Казаноков «очень близко общался [с Арашуковыми] в последнее время».

Это подтвердил РБК второй собеседник, знакомый с ходом расследования. Обыски проходят в рамках уголовного дела в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, а также их сообщников, отметили источники.

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Казаноков дважды возглавлял правительство КЧР — в 2003–2005 и в 2015–2016 годах. С 2005 по 2015 год руководил управлением Налоговой службы по республике. В мае жители КЧР попросили главу государства наградить Казанокова орденом «За заслуги перед Отечеством».

РБК направил запрос в ФНС и СКР.

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Ранее сегодня СКР сообщил про обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах ряда руководителей правоохранительных органов в нескольких регионах. В их числе первый замруководителя СУ СКР по КЧР Казбек Булатов, замруководителя управления СКР по КЧР Арсен Езаов, замминистра — начальник полиции МВД по КЧР Ансар Боташев, начальник ЦПЭ МВД по КЧР Тимур Бетуганов, замруководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Аслан Шехмурзов, замруководителя СУ СКР по Дагестану Марат Огузов.

Всего следователи провели свыше 70 обысков в 22 населенных пунктах в Ставрополье, Карачаево-Черкесии и Дагестане, отметили в СК.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января на заседании Совета Федерации. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору и давлении на свидетеля. Арашукова подозревают во вхождении в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем, которому, согласно материалам дела, инкриминируется хищение природного газа «Газпрома» на сумму более чем 30 млрд руб.

По делу арестованы отец Арашукова и еще несколько человек. Большинство обвиняемых в разное время были связаны со структурами «Газпрома» в Карачаево-Черкесии. Рауф Арашуков называл уголовное дело против себя «заказным».

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, КЧР, обыски
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