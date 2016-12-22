Ректор ВШЭ призвал заменить доцентов без научных работ онлайн-курсами

По словам Ярослава Кузьминова, необходимо обязать вузы замещать преподавателей, ничего не написавших по своей теме, «качественными онлайн-курсами»

Ярослав Кузьминов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

На смену преподавателям вузов, не имеющим научных публикаций по своему предмету, должны прийти онлайн-курсы, уверен ректор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

«Надо создавать систему, в которой вуз был бы обязан замещать те курсы, которые у него читают люди, которые сами ничего не писали по этой теме, качественными онлайн-курсами», — сказал Кузьминов (цитата по ТАСС).

По его словам, современные студенты уже активно пользуются онлайн-курсами и замена ими курсов, по которым «есть наибольшее количество вопросов к преподавателям», могло бы стать решающим фактором в деле поднятия качества высшего образования.

«Минобрнауки и Рособрнадзор должны быть просто более жесткими и принуждать вузы, которые не предоставляют такой возможности (учитывать результаты прохождения онлайн-курсов. — РБК) своим студентам, предоставлять: включать эти онлайн-курсы, которые читают ведущие ученые, в образовательные программы. То есть это лучше, чем дать учащимся прослушать курс местного доцента», — пояснил Кузьминов.

По словам ректора ВШЭ, создание Минобрнауки системы взаимодействия между наиболее сильными вузами-донорами, где будут разрабатываться онлайн-курсы для «вузов-реципиентов», обеспечило бы значительный «экономический эффект».

«Во-первых, вуз экономит свой ресурс, он может направить на повышение зарплаты своим лучшим профессорам, на какие-то исследовательские проекты, на поддержку студентов. И во-вторых, он производит селекцию профессорско-преподавательского состава», — сказал Кузьминов.