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Ректор ВШЭ предупредил о рисках из-за стремления развивать технологии
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Ректор ВШЭ предупредил о рисках из-за стремления развивать технологии
Инвестиционный форум «Сочи-2018», 15 фев, 07:49
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Ректор ВШЭ предупредил о рисках из-за стремления развивать технологии
В нынешней геополитической ситуации России нужно сосредотачиваться на инвестициях в образование и медицину. Рост за счет развития технологий гораздо более рискованный, считает Ярослав Кузьминов
Ярослав Кузьминов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Вариант с ускорением экономики за счет инвестиций в технологии гораздо рискованнее роста благодаря развитию человеческого капитала. Об этом РБК рассказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

«Приоритетными для развития являются сферы образования, здравоохранения, цифровых сервисов и «экономика впечатлений». Они зависят не от зыбкой перспективы выхода на глобальные рынки, а от платежеспособного спроса населения», — сказал Кузьминов.

«Для России опора на рост этих секторов — гораздо более естественная, чем, например, гонка в сфере высоких технологий. С технологическими инновациями мы должны выходить на внешние рынки, где гораздо выше риски искусственного ограничения доли России, чем в секторах, ориентированных на непосредственное производство человеческого капитала», — добавил ректор ВШЭ.

На бюджетном маневре, который предполагает рост финансирования человеческого капитала и инфраструктуры за счет сокращения трат, в частности на армию и силовиков, настаивает Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, где Кузьминов возглавляет направление по человеческому капиталу и социальному развитию. ЦСР готовил программу для президента Владимира Путина.

Бюджетный маневр затрагивает и отношения регионов и федерального центра, отметил Кузьминов (о реформе в сфере межбюджетных отношений ранее говорил Путин). «Это касается и школ, и медицины, и транспорта — в первую очередь дорожной инфраструктуры вокруг крупных городов. Есть регулярные форматы финансирования этих региональных мандатов, такие как дорожные фонды, ОМС. Но серьезные изменения в этом, по всей видимости, будут иметь форму федеральных проектов, которые должны образовать новый контур в работе правительства и взаимодействия федерального центра с регионами», — объяснил Кузьминов.

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Решение об участии в таких федеральных проектах должны принимать сами регионы. Например, федерация отвечает за цифровизацию школ или телемедицину и предлагает регионам финансирование за участие в таких проектах, указал Кузьминов. Возможна и форма, при которой «регион вкладывает навстречу федеральному финансированию какие-то свои ресурсы», считает ректор ВШЭ.

ЦСР предлагает снизить расходы на оборону с нынешних 4,4% ВВП до 2,8%. Траты государства на здравоохранение и образование должны вырасти на 0,8 п.п. и 1 п.п. ВВП соответственно. Снизить также можно расходы на безопасность, госуправление и социальную политику, а нарастить — на инфраструктуру, считают эксперты. «Не финансировать развитие — значит, остаться на тех 1,5% роста ВВП, которые мы будем иметь сейчас», — сказал Кузьминов. По итогам прошлого года ВВП вырос на 1,5% вместо ожидаемых Минэкономразвития 2,1%.

Власти обсуждают перераспределение собираемых налогов от федерального бюджета в пользу регионов, говорил Путин на большой пресс-конференции в декабре. «Мы настаивали и настаиваем на том, чтобы изменить концепцию межбюджетных отношений, имея в виду также более справедливое перераспределение налоговых доходов между федеральным центром и субъектами Федерации. Понимание того, что это надо делать, в правительстве, Министерстве финансов есть», — указывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Экономическая активность регионов, говорит Кузьминов, должна смещаться с «политических» проектов, «которые выбиваются в Москве, в сферу развития рынков, среднего и малого бизнеса»: «Я бы предложил такой КПЭ (ключевой показатель эффективности. — РБК) для губернаторов, как число средних предприятий, выросших за год из малого бизнеса». Сегодня же, по его словам, у трех четвертей регионов «нет достаточных ресурсов, чтобы влиять на экономическую ситуацию».

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Ректор , IT-технологии , риски
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