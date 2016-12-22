Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии метро Москвы

Открыто движение на участке из пяти станций — от «Делового центра» до «Петровского парка»

Сергей Собянин (слева) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия первого участка Большой кольцевой линии столичного метро. Протяженность первого участка, на котором пять станций — «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр» — составляет 10,5 км, а общая протяженность БКЛ составит около 70 км.

«Сегодня большое историческое событие для Москвы, для москвичей, для столичного метрополитена. Вводится первый участок Большой кольцевой линии метро. Это одна из крупнейших линий метро в мире», — сказал Собянин на церемонии открытия.

По данным департамента транспорта Москвы, после завершения строительства БКЛ станет самой длинной кольцевой линией метро в мире, оттеснив на второе место нынешнего «чемпиона» — Вторую кольцевую линию пекинского метро, протяженность которой составляет 57 км.

В ходе церемонии Собянин заверил, что остальные станции БКЛ должны ввести в строй в течение 4–5 лет.

В пресс-службе столичного метрополитена пояснили, что запуск движения на первом участке БКЛ поможет разгрузить Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии и повысит транспортную доступность пяти районов Москвы — Пресненский, Хорошево-Мневники, Хорошевский, Беговой и Аэропорт.