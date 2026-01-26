 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ВС запретил навязывать услуги при продаже автомобиля со скидкой

Истец купил машину со скидкой при условии оформления кредита и дополнительных услуг, но потом отказался и досрочно погасил кредит. Продавец потребовал вернуть сумму скидки и проценты. ВС встал на сторону покупателя
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Верховный суд (ВС) России признал недопустимым навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля со скидкой. Об этом сообщается на сайте ВС.

В суд обратился житель Иркутской области, который купил машину со скидкой, но она была предоставлена при условии оформления кредита, страхования и абонентского договора с партнерами автосалона. Когда владелец в скором времени решил отказаться от дополнительных услуг и досрочно погасил кредит, автосалон подал на него в суд и потребовал вернуть сумму скидки и проценты, сославшись на условия дополнительного соглашения.

Суд первой инстанции вынес решение в пользу автосалона. Апелляционный и кассационный суды уменьшили сумму, но сочли, что покупатель нарушил условия предоставления скидки.

ВС счел, что брак с россиянином не препятствует выдворению из России
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Верховный суд в итоге отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение. Суд решил, что «навязывание потребителю заключения дополнительных договоров на приобретение товаров и услуг путем манипулирования ценой и введения тем самым покупателя в заблуждение относительно действительной цены на автомобиль не допускается».

В декабре ВС отказался удовлетворить иск жителя Красноярского края, который требовал признать незаконными некоторые медицинские ограничения для управления автомобилем. Истец оспаривал подп. «а» п. 14 перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством, вступившего в силу в сентябре прошлого года. В нем речь идет о том, что гражданин, не имеющий двух фаланг большого пальца на руке, вправе управлять только автомобилем, который оснащен автоматической трансмиссией.

Заявитель, имеющий автомобиль с механической коробкой передач, пояснил, что ему не выдали справку для получения водительских прав из-за отсутствия у него на правой руке двух пальцев до фаланг, и настаивал, что требование, содержащееся в перечне, не учитывает реальную возможность управления машиной.

Суд, однако, пришел к выводу, что оспариваемый документ «не противоречит нормативным актам, имеющим большую юридическую силу, и направлен на обеспечение безопасности дорожного движения».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Верховный суд продажа автомобилей скидка
